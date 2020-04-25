السيسي في عيد تحرير سيناء: عاشت مصر وطنا كريما عزيزا

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٢ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، منشورا، بمناسبة الذكرى 38 لتحرير شبه جزيرة سيناء، قال فيها: "في مثل ھذا اليوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا ليحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طويل خاضته مصر على كل الجبھات لتحرير سيناء".

وأضاف السيسي: "تحية خالدة في ھذا اليوم المجيد إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصيل، تحية لرجال القوات المسلحة الذين خاضوا أشرف المعارك، تحية لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاريخية".واختتم: "عاشت مصر وطنا كريما عزيزا، نبذل من أجله كل غال ونفيس.. كل عام وأنتم بخير".ومن