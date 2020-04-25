«النهاية».. تريند على موقع تويتر في أولى حلقاته

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٤ م

يوسف الشريف

انطلق أمس المارثون الرمضاني، وبدأت عيون المشاهدين في تحليل المسلسلات، ومن أبرز الحلقات التي نالت دهشة الجميع مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، ستشعر وكأنك سافرت بالزمن إلى 2120، حيث يعرض الحياة في المستقبل، وتعتبر هذه النوعية من الأعمال، هي الأولى على الشاشات المصرية، الأمر الذي جعل المسلسل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة توتير"، ومن الواضح أن الحلقات القادمة، ستشهد أحداث غير متوقعة، فتمكن يوسف الشريف من استخدام التكنولوجيا في شيء إيجابي، بمساعدة طاقم العمل.

بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف، أصبح تريند على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وخاصة أن الشريف يجسد شخصية مختلفة عن الأدوار الأخرى، ولكن يجمعها الغموض والإيثار في ثوب جديد. تدور أحداث الحلقة الأولى عن عرض رؤية لتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية عام 2120، بجانب انهيار الدول