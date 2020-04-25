الإفراج عن 4011 سجينا في ذكرى تحرير سيناء

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢١ م

مصلحة السجون

بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 4011 سجينًا بموجب عفو رئاسي وشرطي، تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3778 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو بقطاع مصلحة السجون فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلا إفراجًا شرطيًّا. يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء،

وباشرت اللجنة العليا للعفو بقطاع مصلحة السجون فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 233 نزيلا إفراجًا شرطيًّا.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، واستمرارًا لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة عيد تحرير سيناء.



