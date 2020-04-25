30 ألف مقهى و11 ألف سنتر تعليمي خالفوا الحظر بأسبوع

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٣ م

مقهى

على مدار الأيام السبعة الماضية شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات على كافة مديريات الأمن، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بالتحقق من الالتزام ببيع المواد والسلع التموينية بأسعارها المقررة، وكذلك الالتزام بتنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية والشعبية، ومراكز الشباب"وكذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، التي تحشد أعداد كبيرة من الطلاب نظير تحصيل الأموال منهم، دون اعتبار للحفاظ على صحتهم بمنع التجمعات تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 30 ألفا و677 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، بينها قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 31 ألفا و392 مخالفة مقاهي مخالفة لقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، وغلق 11 ألفا و110 أماكن "نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة". وأكدت مصادر أمنية، على

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 30 ألفا و677 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، بينها قضايا في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، وضبط 31 ألفا و392 مخالفة مقاهي مخالفة لقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء، وغلق 11 ألفا و110 أماكن "نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة".



وأكدت مصادر أمنية، على استمرار الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، بتحرير محاضر رسمية بوقائع مخالفاتهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



