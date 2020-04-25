جريمة

«قلب المحل مصنع».. إحباط بيع 24 ألف كمامة مغشوشة

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م
كمامات طبية
كمامات طبية
لجأ صاحب محل ملابس في محافظة كفر الشيخ إلى تغيير نشاطه مؤقتا ليتماشى مع الظروف الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فعمد إلى بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى سقط في قبضة مباحث التموين بعدما أكدت التحريات إنشاءه خط إنتاج لتصنيع الكمامات الطبية مستخدماً خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وإيداعها داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية وطرحها للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافه بمأمورية وضبطه وعُثر بحوزته على (24 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات – 10 آلاف متر أقمشة مستلزمات إنتاج – 10آلاف عبوة كمامات فارغة - 12 ألف رابطة كمامات طبية المصدر "مستلزمات إنتاج" – 12 ماكينة خياطة). من ناحية أخرى،
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حملة-امنية

بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
سناكس

«سناكس الخطر»..ضبط 5 أطنان مواد خام بمصنع بالقليوبية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتحت إشراف اللواء محمود توفيق، وجه ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ استهدفت ضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية البيئة ضبط 15 ألف عبوة مقرمشات منتج نهائي ، 440 كيلو جرام مقرمشات، 5 أطنان مواد خام) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات.
ورشة- كتابة (1)

تحصيل 2.3 مليار جنيه مستحقة للدولة بقضايا تهرب ضريبي

شنت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية "إداراة مباحث الأموال العامة، وشرطة مكافحة التهرب الضريبى، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية على مستوى الجمهورية، لتحصيل مستحقات الدولة، ونجحت الحملة على مدار أسبوع في تحصيل 30 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و2.3 مليار جنيه مستحقة فى قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة، وتم إيداع المبالغ المحصلة في خزينة الدولة، وجاري استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم التهرب من سداد مستحقات الدولة.
بائعة-خبز-أرشيفية

ضبط مالك مخبز بسوهاج استولى على 266 ألف جنيه

شنت إدارة مباحث التموين في سوهاج، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وذلك لضبط الأسعار ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار داخل الأسواق بقصد تخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وضبطت الحملة 40 قضية تموينية، من بينها ضبط "بركات ا ه ح " 66 سنة صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائه والتصرف في "476" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز بإجمالي 23 طنًّا و800 كيلو وبيعها بالسوق، حيث بلغت فروق الأسعار 266.560 جنيهاً.
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الكمامات (5)

دورية توقع صاحب شركة توريدات طبية في مصر القديمة

اتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدي لتداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، أوقعت دورية أمنية بصاحب مكتب توريدات طبية بالعاصمة بحوزته كمية من المستزمات الطبية مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات كان بصدد تروييجها على عملائه.
الكمامات (2)

القبض على صاحب مصنع مخالف لإنتاج الكمامات والقفازات

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للتأكد من التزام أصحاب المقاهي والمحلات التجاري بالغلق، والمواطنين بحظر التجوال بدءًا من الثامنة مساء تنفيذا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في إطار الإجراءات التي تتخذها كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إضافة إلى مكافحة الجرائم المتعلقة باستغلال الظروف الراهنة وتجميع السلع والمستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وتخزينها ومن ثم إعادة طرحها في الأسواق بأزيد من سعرها الرسمي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.
الكمامات (8)

صاحب شركة يحول منزله مصنعا للمستلزمات الطبية بأكتوبر

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والاتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، اتساقا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التصدي بحسم وفقا للقانون لبعض التجار الذين يعمدون إلى استغلال الأحداث الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المتستلزمات الطبية (قفاز - كمامة - مطهرات - كحول) وطرح منتجات مجهولة المصدر بدون بيانات.
المستلزمات الطبية (5)

4 دقائق مصورة ترصد جهود الشرطة لضبط محتكري السلع

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتصدي لمحتكري السلع الغذائية والمستلزمات الطبية.
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