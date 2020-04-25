«قلب المحل مصنع».. إحباط بيع 24 ألف كمامة مغشوشة

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣١ م

كمامات طبية

لجأ صاحب محل ملابس في محافظة كفر الشيخ إلى تغيير نشاطه مؤقتا ليتماشى مع الظروف الراهنة وزيادة إقبال المواطنين على شراء المستلزمات الطبية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فعمد إلى بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة حتى سقط في قبضة مباحث التموين بعدما أكدت التحريات إنشاءه خط إنتاج لتصنيع الكمامات الطبية مستخدماً خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وإيداعها داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية وطرحها للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافه بمأمورية وضبطه وعُثر بحوزته على (24 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات – 10 آلاف متر أقمشة مستلزمات إنتاج – 10آلاف عبوة كمامات فارغة - 12 ألف رابطة كمامات طبية المصدر "مستلزمات إنتاج" – 12 ماكينة خياطة). من ناحية أخرى،

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم استهدافه بمأمورية وضبطه وعُثر بحوزته على (24 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات – 10 آلاف متر أقمشة مستلزمات إنتاج – 10آلاف عبوة كمامات فارغة - 12 ألف رابطة كمامات طبية المصدر "مستلزمات إنتاج" – 12 ماكينة خياطة).



من ناحية أخرى، تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط صاحب ومدير مسئول عن معمل لمنتجات الألبان؛ لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من الجبن الرومى "منتهى الصلاحية" من الأسواق وإعادة تدويرها وطباعة تاريخ إنتاج وصلاحية سارى "خلافاً للحقيقة".



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على 1500 قرص جبن رومى بإجمالى وزن 20 طنا منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التعفن والتلف.



