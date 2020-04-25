«محمد حسني مبارك»00 في أول حلقات مسلسل ليالينا 80

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م

إياد نصار

تألقت جميع مسلسلات رمضان بالأمس في أولى الحلقات على الشاشات المصرية، وكان رد الفعل واضح بشكل كبير، اتجاه بعض المسلسلات، ومن بينهم مسلسل "ليالينا80"، للنجم إياد نصار، الذي ظهرت فيه لحظات تاريخية لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وكان للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظهور بارز، وحتى الآن يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده في المسلسل، بحي عماد الدين في مدنية الإنتاج الإعلامى، وسينتهي التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، والمقرر عرضه على قناة CBC الساعة 8 مساءً.

عُرضت أمس أولى حلقات مسلسل "ليالينا 80"، للنجم إياد نصار، وبدأت في فترة الثمانينات، بمشهد اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وظهور خاص للراحل محمد حسنى مبارك، أثناء هذه الواقعة، مع تجسيد للحزن الشديد في البيوت و مقاهي وسط البلد بسبب استشهاده، وبالتالي يحاكي فترة الثمانينات في إطار اجتماعي، و ستطور