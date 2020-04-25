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«محمد حسني مبارك»00 في أول حلقات مسلسل ليالينا 80

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٨ م
إياد نصار
إياد نصار
تألقت جميع مسلسلات رمضان بالأمس في أولى الحلقات على الشاشات المصرية، وكان رد الفعل واضح بشكل كبير، اتجاه بعض المسلسلات، ومن بينهم مسلسل "ليالينا80"، للنجم إياد نصار، الذي ظهرت فيه لحظات تاريخية لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وكان للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظهور بارز، وحتى الآن يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده في المسلسل، بحي عماد الدين في مدنية الإنتاج الإعلامى، وسينتهي التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، والمقرر عرضه على قناة CBC الساعة 8 مساءً.
عُرضت أمس أولى حلقات مسلسل "ليالينا 80"، للنجم إياد نصار، وبدأت في فترة الثمانينات، بمشهد اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وظهور خاص للراحل محمد حسنى مبارك، أثناء هذه الواقعة، مع تجسيد للحزن الشديد في البيوت و مقاهي وسط البلد بسبب استشهاده، وبالتالي يحاكي فترة الثمانينات في إطار اجتماعي، و ستطور
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يوسف-الشريف (2)

«النهاية».. تريند على موقع تويتر في أولى حلقاته

انطلق أمس المارثون الرمضاني، وبدأت عيون المشاهدين في تحليل المسلسلات، ومن أبرز الحلقات التي نالت دهشة الجميع مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، ستشعر وكأنك سافرت بالزمن إلى 2120، حيث يعرض الحياة في المستقبل، وتعتبر هذه النوعية من الأعمال، هي الأولى على الشاشات المصرية، الأمر الذي جعل المسلسل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة توتير"، ومن الواضح أن الحلقات القادمة، ستشهد أحداث غير متوقعة، فتمكن يوسف الشريف من استخدام التكنولوجيا في شيء إيجابي، بمساعدة طاقم العمل.
غادة-عادل

«متكهربنيش».. بكاء غادة عادل ببرنامج رامز مجنون رسمي

وقعت الفنانة غادة عادل ضحية لرامز جلال في أولى حلقات برنامجه "رامز مجنون رسمي"، إذ جلست غادة عادل على كرسي البرنامج، مقيدة، ودخلت في وصلة من البكاء بعد صعقها بالكهرباء ثم أغرقها بالمياه، وقام بتحريكها من على الكرسي في جميع الاتجاهات، وخوفا من الصعق بالكهرباء بكت غادة وتوسلت له قائلة: "متكهربنيش والنبي"، وأجبرها على الغناء باسمه تحت تهديد "ثعبان" ممسكا به. وتعتمد فكرة البرنامج على خداع الضيف ووضع المتسابق على "كرسي الاعتراف" التي يتم خداعه من خلاله، وتبدأ المذيعة "أروى" بالاتفاق مع "رامز" بتوجيه الأسئلة للضيف لبعض الوقت.
نيلى-كريم

بعد الهروب من كورونا.. نيلي كريم تروج لـ«بـ100 وش»

تعرض عددًا من المسلسلات الرمضانية للتوقف، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، الذي نتج عنه إيقاف التصوير لفترة، حرصًا على حياة الفنانين، وبالرغم من أن مسلسل الفنانة نيلي كريم "بـ100 وش"، تعرض لإيقاف عدة مرات، وكان من المفترض ألا يلحق بالمارثون الرمضاني، ولكن استطاع الهروب من الكورونا، وأصبح من المسلسلات الرمضانية، التي ينتظرها الجمهور، ونشرت الفنانة نيلي كريم بوستر للمسلسل عبر حسابها الشخصي على انستجرام، للترويج له، و ستشارك بشخصية جديدة لم يشهدها الجمهور من قبل.
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محمد هنيدى

كنز مأمون المأذون.. هنيدي يقدم مسلسلا إذاعيا برمضان

يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم رمضان هذا العام، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتعبتر هذه هي المرة الخامسة على التوالي لهنيدي، إذ شارك في عام 2018 بمسلسل "لحن بتلو"، و"البخيل هو أنا" عام 2017، و"سبع لفات" في 2016، وفي العام الماضي كان مسلسل "شيف الحارة" آخر ما قدمه، وحقق نجاحا كبيرا.
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جيل التسعينات يعود من جديد في «تريو غنائي»

يعتبر جيل التسعينات هو أحد الأجيال المميزة، لأنه شاهد على موسيقى مرتبطة بالذكريات، فلا أحد يستطيع أن ينسى "يا غزالي" للثنائي حميد الشاعري ومصطفى قمر، و"سحراني" للمطرب إيهاب توفيق، و"أرض الشرق" لهشام عباس، و"عيني" للثنائي حميد الشاعري وهشام عباس، والآن قرر أن يتعاون الرباعي، في عمل فني جديد، وسيتم طرحه قريبا، ومنذ تداول الصورة التي تجمعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تذكر الجميع فترة التسعينات، التي احتفت بمجموعة رائعة من الأغاني.
اياد-نصار

إياد نصار يشارك في موسم رمضان بمسلسل «ليالينا 80»

ينتهي النجم إياد نصار من تصوير مسلسله "ليالينا 80"، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والمقرر عرضه على شاشة قناة "cbc"، ويواصل نصار حاليا تصوير مشاهده، بحي عماد الدين في مدينة الإنتاج الإعلامي.
محمود-حميدة (1)

بعد «المصير».. محمود حميدة والنبوي في رمضان2020

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، وما زال الفنانون يحاولون الانتهاء من تصوير مسلسلاتهم، وفي نفس الوقت تمكنت بعض المسلسلات أن تهرب من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مثل "فلانتينو" لعادل إمام، و"البرنس" لمحمد رمضان، و"النهاية" ليوسف الشريف، فيما يلتقي النجمان محمود حميدة وخالد النبوي من خلال العمل الدرامي "لما كنا صغيرين"، والمقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من إخراج محمد علي
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