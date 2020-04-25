مباحث المصنفات تداهم مقر شركة إنتاج فني في الدقي

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٥٣ م

مأمورية أمنية

جهود تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، خاصة خلال الفترة الراهنة، واستغلال البعض لزيادة الأعباء الملقاة على عاتق جهاز الشرطة في تطبيق قرار حظر تجوال المواطنين من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا إضافة إلى التأكد من التزام أصحاب المحلات والمراكز التجارية بالغلق في تمام الخامسة مساء وفق الاستراتيجية التي تتبعها الدولة والإجراءات الوقائية المتبعة للحد من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من القضايا أبرزها فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات بضبط مطبعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بداخلها 48000 مطبوع تجاري جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفى مجال مكافحة جرائم المصنفات

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من القضايا أبرزها فى مجال مكافحة جرائم المطبوعات بضبط مطبعة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بداخلها 48000 مطبوع تجاري جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.



وفى مجال مكافحة جرائم المصنفات داهمت مأمورية من مباحث المصنفات تنسيقا مع مديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع، مقر شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الدقي وسط المحافظة، وعُثر بداخلها على وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات.







