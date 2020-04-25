الشرطة تضبط القائمين على مقهى أسفل كوبري أكتوبر

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٠٣ م

كورنيش النيل

خلال الساعات الماضية، تداول مستخدمو منصات السوشيال ميديا المختلفة وخاصة "فيسبوك" صورا ترصد افتراش البعض أسفل كوبري أكتوبر بكورنيش النيل بوضع كراسي وترابيزات، ما تسبب في وجود تجمع للعشرات بالمخالفة لقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، والإجراءات الوقائية التي تتبعها الدولة للحد من خطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وحظي المنشور بتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات للأجهزة الأمنية بسرعة التحرك والتصدي لتلك الأفعال.

المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت ما تناولته بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن قيام بعض الأشخاص بافتراش إحدى المناطق أسفل كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، والتسبب فى تجمع المترددين عليهم لتقديم المشروبات لهم. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة،

المتابعة الأمنية بوزارة الداخلية رصدت ما تناولته بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بشأن قيام بعض الأشخاص بافتراش إحدى المناطق أسفل كوبرى أكتوبر بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة، والتسبب فى تجمع المترددين عليهم لتقديم المشروبات لهم.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة قوة أمنية تابعة للقسم بالاشتراك والتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة لاستهداف المنطقة المُشار إليها، وتمكنت من ضبط شخصين يقيمان بمحافظة الجيزة؛ لاتهامهما باستغلال المنطقة المشار إليها لتقديم المشروبات للمترددين عليها، وبحوزتهم (23 كرسيا بلاستيكيا – 10 مناضد بلاستيكية – أنبوبة بوتاجاز – شعلة – الأدوات المستخدمة فى إعداد المشروبات).









