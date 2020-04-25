سقوط 3 مستريحين في قبضة مباحث الأموال العامة

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٢٢ م

مبالغ مالية

عامل وصاحب مكتب مقاولات -سبق اتهامه في 10 قضايا شيكات- كونا ثنائيا إجراميا للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حتى تكشفت الأمور لدى تقدم 10 أشخاص في سوهاج ببلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد يتهمون شخصيت بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و555 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ.

وتبين أن صاحب مكتب المقاولات محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبط الأول، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس. كما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من ثلاثة مواطنين مقيمين محافظة كفرالشيخ بقيام

وتبين أن صاحب مكتب المقاولات محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا. وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبط الأول، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم المحبوس.



كما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من ثلاثة مواطنين مقيمين محافظة كفرالشيخ بقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية، له معلومات جنائية مسجلة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية وإيجاد فرص عمل لهم والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 150 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 200 ألف مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهما بها، إلا أنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، وأمكن ضبطه.



