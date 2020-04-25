جريمة

ضبط مالك مخبز بسوهاج استولى على 266 ألف جنيه

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت إدارة مباحث التموين في سوهاج، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وذلك لضبط الأسعار ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار داخل الأسواق بقصد تخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وضبطت الحملة 40 قضية تموينية، من بينها ضبط "بركات ا ه ح " 66 سنة صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائه والتصرف في "476" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز بإجمالي 23 طنًّا و800 كيلو وبيعها بالسوق، حيث بلغت فروق الأسعار 266.560 جنيهاً.
تضمنت القضايا المضبوطة 7 وقائع إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن و3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتم ضبط "3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز. وضبطت القوات 4 قضايا عدم
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حملة-امنية

بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
سناكس

«سناكس الخطر»..ضبط 5 أطنان مواد خام بمصنع بالقليوبية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتحت إشراف اللواء محمود توفيق، وجه ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ استهدفت ضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية البيئة ضبط 15 ألف عبوة مقرمشات منتج نهائي ، 440 كيلو جرام مقرمشات، 5 أطنان مواد خام) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات.
ورشة- كتابة (1)

تحصيل 2.3 مليار جنيه مستحقة للدولة بقضايا تهرب ضريبي

شنت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية "إداراة مباحث الأموال العامة، وشرطة مكافحة التهرب الضريبى، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية على مستوى الجمهورية، لتحصيل مستحقات الدولة، ونجحت الحملة على مدار أسبوع في تحصيل 30 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و2.3 مليار جنيه مستحقة فى قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة، وتم إيداع المبالغ المحصلة في خزينة الدولة، وجاري استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم التهرب من سداد مستحقات الدولة.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

سقوط 3 مستريحين في قبضة مباحث الأموال العامة

عامل وصاحب مكتب مقاولات -سبق اتهامه في 10 قضايا شيكات- كونا ثنائيا إجراميا للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حتى تكشفت الأمور لدى تقدم 10 أشخاص في سوهاج ببلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد يتهمون شخصيت بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و555 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ.
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الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

سقوط 3 مستريحين في قبضة مباحث الأموال العامة

عامل وصاحب مكتب مقاولات -سبق اتهامه في 10 قضايا شيكات- كونا ثنائيا إجراميا للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حتى تكشفت الأمور لدى تقدم 10 أشخاص في سوهاج ببلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد يتهمون شخصيت بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و555 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ.
تسمم

تسمم 16 شخصا بينهم رضيع في سوهاج بسبب البوظة

ألقت قوة من مباحث مركز شرطة سوهاج، القبض على 3 بائعين جائلين للبوظة بناحية قرية الصلعا دائرة المركز، لاتهامهم بالتسبب في إصابة 16 شخصا من بينهم 11 طفلا بحالة تسمم، وقت السحور، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج العام، وتم حجز جميع الحالات بأقسام الباطنة والأطفال، وفور استقبال المسشتفى للمصابين، وهم بحالة قيئ ومغص وألم بالبطن، أخطر المستشفى الشرطة بالواقعة، وأن المصابين هم: "هيام ج. ع"، 30 سنة، ربة منزل، وبشاير أبوبكر زغلول، 7 سنوات، وتبين أن من بين المصابين رضيع عمره سنة واحدة يدعى محمد أبوبكر زغلول.
تسمم

تسمم أسرة بسوهاج.. والأم: «نسيت الأكل برة الثلاجة»

أمرت النيابة العامة، بانتداب خبراء المعمل الجنائي، لفحص أسباب تسمم أسرة، مكونة من ربة منزل و3 أطفال، جاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم داخل مستشفي طما المركزي في سوهاج، وذلك للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه، بعد ادعاء المصابين تعرضهم للتسمم الغذائي عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة بقرية الحديقة مركز طما، وطلبت النيابة التحريات الأمنية للتحقق من الشبهة الجنائية، كما استمعت النيابة إلى أقوال المصابة الأولى، والتى رجحت تسممها وأسرتها بسبب سهوها ولم تتهم أحدًا بالوقوف خلف إصابتها وأطفالها.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (2)

ضبط 38 قضية تموين وتنفيذ 1412 حكمًا بسوهاج

شن جهاز الأمن بمديرية سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام القضائية الجنائية وأحكام الغرامات والمخالفات، علاوة على إعداد الأكمنة لضبط الخارجين عن القانون من ممارسي أعمال العنف والبلطجة وحائزى الأسلحة النارية والزخيرة، علاوة على ضبط الجرائم التموينية التى تضر بالمصلحة العامة للمواطنين، وذلك بقصد ضبط الأسعار خاصة فى ظل أزمة كورونا.
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