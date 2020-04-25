ضبط مالك مخبز بسوهاج استولى على 266 ألف جنيه

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٠ م

أرشيفية

شنت إدارة مباحث التموين في سوهاج، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وذلك لضبط الأسعار ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار داخل الأسواق بقصد تخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وضبطت الحملة 40 قضية تموينية، من بينها ضبط "بركات ا ه ح " 66 سنة صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائه والتصرف في "476" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز بإجمالي 23 طنًّا و800 كيلو وبيعها بالسوق، حيث بلغت فروق الأسعار 266.560 جنيهاً.

تضمنت القضايا المضبوطة 7 وقائع إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن و3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتم ضبط "3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز. وضبطت القوات 4 قضايا عدم

تضمنت القضايا المضبوطة 7 وقائع إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن و3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"7" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتم ضبط "3" قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و"6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

وضبطت القوات 4 قضايا عدم مراعاة اشتراطات نظافة أواني العجين بالمخبز و"10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"8" قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وتواصل إدارات التموين بمكافحة المحافظات جهودها، للتصدي لجرائم الغش التجاري، والتلاعب بمنظومة الدعم، خاصة فيما يخص الخبز البلدي المدعم.





