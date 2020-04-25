تحصيل 2.3 مليار جنيه مستحقة للدولة بقضايا تهرب ضريبي
٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م
أرشيفية
شنت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية "إداراة مباحث الأموال العامة، وشرطة مكافحة التهرب الضريبى، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية على مستوى الجمهورية، لتحصيل مستحقات الدولة، ونجحت الحملة على مدار أسبوع في تحصيل 30 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و2.3 مليار جنيه مستحقة فى قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة، وتم إيداع المبالغ المحصلة في خزينة الدولة، وجاري استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم التهرب من سداد مستحقات الدولة.
متحصلا مخالفات الكهرباء بإجمالي (30700354) جنيه، عن 58335 قضية فى مجال
سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد.
وضبطت
القوات (1079) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ضمت (175) قضية ضرائب عامة،
كشف (56) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (27) قضية فى مجال الجمارك،
(6) قضايا فى مجال
متحصلا مخالفات الكهرباء بإجمالي (30700354) جنيه، عن 58335 قضية فى مجال
سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد.
وضبطت
القوات (1079) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ضمت (175) قضية ضرائب عامة،
كشف (56) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (27) قضية فى مجال الجمارك،
(6) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (286) قضية تهرب من الضرائب
العقارية والملاهى، تنفيذ (379) حكم قضائى، (131) قضية تحرى مدين ولجان فحص.
وضبطت القوات (13) قضية فى مجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة- إتجار بالنقد الأجنبى،
توظيف أموال، تهريب جمركى"، (6) قضايا فى مجال جرائم "إختلاس المال العام–إحتيال
مصرفى–كسب غير مشروع –غسل أموال".. بقيمة بلغت(2359321262جنيه مصرى)، وتم إخطار
مصلحة الضرائب لفحصها.