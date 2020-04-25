جريمة

تحصيل 2.3 مليار جنيه مستحقة للدولة بقضايا تهرب ضريبي

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م
أرشيفية
أرشيفية
شنت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية "إداراة مباحث الأموال العامة، وشرطة مكافحة التهرب الضريبى، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية على مستوى الجمهورية، لتحصيل مستحقات الدولة، ونجحت الحملة على مدار أسبوع في تحصيل 30 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و2.3 مليار جنيه مستحقة فى قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة، وتم إيداع المبالغ المحصلة في خزينة الدولة، وجاري استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم التهرب من سداد مستحقات الدولة.
متحصلا مخالفات الكهرباء بإجمالي (30700354) جنيه، عن 58335 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد. وضبطت القوات (1079) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ضمت (175) قضية ضرائب عامة، كشف (56) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (27) قضية فى مجال الجمارك، (6) قضايا فى مجال
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حملة-امنية

بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
سناكس

«سناكس الخطر»..ضبط 5 أطنان مواد خام بمصنع بالقليوبية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتحت إشراف اللواء محمود توفيق، وجه ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ استهدفت ضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية البيئة ضبط 15 ألف عبوة مقرمشات منتج نهائي ، 440 كيلو جرام مقرمشات، 5 أطنان مواد خام) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات.
بائعة-خبز-أرشيفية

ضبط مالك مخبز بسوهاج استولى على 266 ألف جنيه

شنت إدارة مباحث التموين في سوهاج، حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وذلك لضبط الأسعار ومنع جرائم الغش التجاري والتلاعب بالأسعار داخل الأسواق بقصد تخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وضبطت الحملة 40 قضية تموينية، من بينها ضبط "بركات ا ه ح " 66 سنة صاحب مخبز بلدي، ويقيم دائرة مركز المراغة لاستيلائه والتصرف في "476" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز بإجمالي 23 طنًّا و800 كيلو وبيعها بالسوق، حيث بلغت فروق الأسعار 266.560 جنيهاً.
الاموال-فى-مكتب-بريد-قليوب

سقوط 3 مستريحين في قبضة مباحث الأموال العامة

عامل وصاحب مكتب مقاولات -سبق اتهامه في 10 قضايا شيكات- كونا ثنائيا إجراميا للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري، حتى تكشفت الأمور لدى تقدم 10 أشخاص في سوهاج ببلاغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد يتهمون شخصيت بالحصول منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و555 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ.
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قمر-صناعى

بينها قطع استقبال أقمار صناعية.. ضبط بضائع مهربة

حملات تفتيشية مكبرة أعدتها الإدارات التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إطار جهود الوزارة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها 8 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، أبرزها: «بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار ماكينات جديدة – قطع غيار سيارات – كراسى طبية – بخور طارد للناموس – لعب أطفال – متحضرات تجميل – قطع وحدة التقاط إشارة خاصة بأجهزة استقبال الأقمار الصناعية».
جمارك- سفاجا (1)

إحباط تهريب بضائع وأجهزة طبية بـ1.2 مليون جنيه

حملات مستمرة على مدار الساعة يشنها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط قضيتين فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – ملابس جاهزة – أقمشة – كيماويات – أجهزة طبية)، وبلغت إجمالى القيمة والتعويض مليون و 271 ألفا و961 جنيها.
اجهاد قيادة السيارات

ضبط طالب هرّب سيارة وزور لها شهادة ولوحًا مصطنعة

تهربًا من سداد مستحقاتها للخزينة العامة، ارتكب سلسلة جرائم متتالية في محاولة منه لإخفاء جريمة واحدة، إذ تمكن من تهريب سيارة ملاكي موديل 2016 من الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وليتمكن من قيادة السيارة المهربة والسير بها في الشوارع، اصطنع لوحة معدنية مزيفة برقم لها، كما قام بتزوير شهادة بيانات غير حقيقية للسيارة، نسبها إلى إدارة المرور بسوهاج، إلا أن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، نجحوا في كشف جرائم الشاب وضبطه، في إطار الجهود لمكافحة جرائم التهرب الجمركي حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة، وتطبيقا لأحكام القانون.
أدوية- مهربة- في -الشرقية‎ (2)

ضبط مليون قرص أدوية فاسدة في مخزن بالدقي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط مخزن سري غير مرخص تابع لصيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الدقي في الجيزة، بداخلها كميات من الأدوية المهربة جمركيًا غير مسجلة بوزارة الصحة، مجهولة المصدر، وبمداهمت المكان ضبطت القوات تلك الأدوية وكذا كميات من الأقراص المخدرة والمستلزمات الطبية، المخزنة بغرض حجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة، وألقت القوات القبض على المدير المسئول عن المخزن والصيدلية لإحالته للنيابة للتحقيق معه.
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