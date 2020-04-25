تحصيل 2.3 مليار جنيه مستحقة للدولة بقضايا تهرب ضريبي

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٢ م

أرشيفية

شنت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية "إداراة مباحث الأموال العامة، وشرطة مكافحة التهرب الضريبى، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية على مستوى الجمهورية، لتحصيل مستحقات الدولة، ونجحت الحملة على مدار أسبوع في تحصيل 30 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و2.3 مليار جنيه مستحقة فى قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة، وتم إيداع المبالغ المحصلة في خزينة الدولة، وجاري استمرار الحملات الأمنية لضبط جرائم التهرب من سداد مستحقات الدولة.

متحصلا مخالفات الكهرباء بإجمالي (30700354) جنيه، عن 58335 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد. وضبطت القوات (1079) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ضمت (175) قضية ضرائب عامة، كشف (56) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (27) قضية فى مجال الجمارك، (6) قضايا فى مجال