«سناكس الخطر»..ضبط 5 أطنان مواد خام بمصنع بالقليوبية

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٣٣ م

مقرمشات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتحت إشراف اللواء محمود توفيق، وجه ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ استهدفت ضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية البيئة ضبط 15 ألف عبوة مقرمشات منتج نهائي ، 440 كيلو جرام مقرمشات، 5 أطنان مواد خام) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات.

وأمكن ضبط 3900 لتر غراء ودهانات أخشاب منتج نهائي مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية، بداخل 3 مصانع "غير مرخصة" لإنتاج وتعبئة بويات الأخشاب، والمواد الغذائية بنطاق مديرية أمن القليوبية. وشملت الجهود ضبط 12 قضية إلقاء مخلفات بالطريق العام مقابل 70 قضية متنوعة و4 قوارب

وأمكن ضبط 3900 لتر غراء ودهانات أخشاب منتج نهائي مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر منسوب إنتاجها لشركات وهمية، بداخل 3 مصانع "غير مرخصة" لإنتاج وتعبئة بويات الأخشاب، والمواد الغذائية بنطاق مديرية أمن القليوبية.



وشملت الجهود ضبط 12 قضية إلقاء مخلفات بالطريق العام مقابل 70 قضية متنوعة و4 قوارب صيد مخالفة بنطاق المنطقة المركزية فى مجال حماية الثروة السمكية



وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 3 قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية، و35 قضية فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية عبارة عن الصرف المباشر على المجرى المائي إضافة إلى ضبط 6 قضايا عدم وجود ترخيص مرسى وقضيتي عدم وجود ترخيص مشتل في مجال حماية الأراضى الزراعية.



