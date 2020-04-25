بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٤:٤٣ م

حملة أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".

استهدفت القوات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و(السحر والجمال) بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 70 متهما بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض، و8 قضايا اتجار في المخدرات بمضبوطات بلغت (1,650 كيلو جرام لمخدر البانجو- 360 جراما لمخدر الحشيش

استهدفت القوات بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، و(السحر والجمال) بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 70 متهما بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض، و8 قضايا اتجار في المخدرات بمضبوطات بلغت (1,650 كيلو جرام لمخدر البانجو- 360 جراما لمخدر الحشيش – 95 جراما لمخدر الهيروين)، وتنفيذ 3 آلاف و391 حكما قضائيا متنوعا وضبط 369 قضية متنوعة.



فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 594 قطعة سلاح نارى أبرزها (166 بندقية آلية – 39 مسدسا – 389 فرد محلى الصنع – 1656 طلقة مختلفة الأعيرة – 1145 قطعة سلاح أبيض) وضبط ورشتين لتصنيع السلاح.



وتأمين تنفيذ 3 آلاف و364 قرار إزالة لحالات تعدٍ على (أراضى زراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق 26 مديرية أمن.



