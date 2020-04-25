رياضة

موندو الإسبانية تكشف محاولات ريال مدريد لضم نيمار

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م
نيمار
نيمار
كشف فاجنر ريبيرو، الوكيل السابق لأعمال نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، محاولات فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، المستميتة من أجل ضم البرازيلي لصفوف الميرينجي. نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو تصريحات وكيل نيمار حول مفاوضاته مع فلورنتينو بيريز، من أجل انتقال نيمار للريال، حيث أكد:" لقد ذهبت لمدريد مرات عديدة، لأن فلورنتينو كان يحلم بالحصول على نيمار، في العام الماضي كنت معه في مكتبه، في مايو، وأخبرني أنه لا يزال يحتفظ بحلم التعاقد مع نيمار". وأوضح ريبيرو:" لكن نيمار كان واضحًا بشأن رغبته في العودة لبرشلونة، لقد كان هدفه الرئيسي الذي يحتفظ به، حتى أنه تحدث مع أشخاص من برشلونة برغبته في استئجار منزل هناك بالفعل الصيف الماضي".
وواصل:" مع اقتراب الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، وصل نيمار إلى حالة نهائية برغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، ولم يفتح الباب بالكامل أمام برشلونة، وصل ذلك إلى ريال مدريد، الذي حاول استغلال تلك الشكوك وإغراء نيمار بالانضمام لقلعة سنتياجو برنابيو، وقد فعل ذلك من خلال اثنين من الوكلاء هما ريبيرو وبيني
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جمال حمزة: التوءم لم يصنعا تاريخ الزمالك

قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، إنه لم يعترض على خروج زوجته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وانتقادها مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب استبعاده من العمل في الفريق الأول، فزوجته مثل أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن رأيها، رغم عدم موافقته على ما قالته، إذ لا يوجد خلاف بينه ومسؤولي الزمالك. وحول توقيعه للأهلي في السابق، ثم رحيله عن الفريق بعد أيام، قال: "شعرت بأنني في حاجة لتغيير حياتي بالكامل، وليس فقط الانتقال لفريق منافس.. أتواجد في الزمالك ولي أصدقاء على مدار سنوات طويلة، وأصبح صعبا أن أحضر للنادي".
حسين السيد- أحمد الشيخ

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عصام الحضري

عصام الحضري: لم أرحل عن الأهلي بسبب المال

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تعرف على موعد مباريات دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة سكاي إيطاليا، عن المواعيد التي أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، من أجل استئناف المسابقات القارية، حيث ذكرت أن عودة دوري أبطال أوروبا ستكون في 7 أغسطس المقبل، بمباراتي يوفنتوس وليون، ومانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب دور الـ16، وأن مباريات هذا الدور، ستنتهي في اليوم التالي بمباراتي بايرن ميونيخ وتشيلسي، وبرشلونة ونابولي، مضيفة أن ربع نهائي دوري الأبطال سيُلعب بين 11 و15 أغسطس، ثم يقام نصف النهائي بين 18 و22 أغسطس، وأخيرا تًلعب المباراة النهائية يوم 29 أغسطس في إسطنبول.
محمد صلاح

ليفربول يسعى للتعاقد مع خليفة محمد صلاح

يسعى فريق ليفربول الإنجليزي، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لتعزيز صفوف الفريق ببعض اللاعبين، حتى لا يتأثر برحيل نجومه، حيث ذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، أن أكثر لاعب قد يجد الريدز صعوبة في تعويض رحيله، هو النجم المصري محمد صلاح، الذي يعد على رأس أولويات ريال مدريد الإسباني وغريمه برشلونة، مؤكدة أن الفرعون المصري يقدم مستوى مذهلا مع الريدز ويمتلك قدرات فنية رائعة، لكنه لن يستمر مع الفريق إلى الأبد، لذلك يبحث مسئولو النادي عن بديل مميز لخلافة صلاح حال رحيله خلال الفترة المقبلة.
إدين هازارد

هازارد يكشف عن أزمة يعاني منها في الحجر المنزلي

يواجه الدولي البلجيكي ايدين هازارد، نجم ريال مدريد، صعوبة بالابتعاد عن المطبخ وأكل المعجنات خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف الناشط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث هازارد، في فيديو له عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا:": "أحاول قدر المستطاع الحفاظ على لياقتي البدنية، لكن كما تعلمون في هذه الفترة الصعبة في المنازل من الصعب تجنب الإفراط في الأكل.. أتابع يومياً نظام تمرينات منظم من النادي كي اتعافى جيداً من الاصابة".
برشلونة

في بيان رسمي.. برشلونة يرد على اتهامات الفساد

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، للرد على التصريحات التي أدلى بها إميلي روسود، نائب رئيس النادي، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته من منصبه، حيث نشر البيان عبر موقعه الرسمي، قائلًا:"في مواجهة الاتهامات الخطيرة، التي لا أساس لها التي أصدرها صباح اليوم السيد إميلي روسو، نائب رئيس النادي السابق، في مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام، نفى برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن أن يصنف على أنه فساد، وبالتالي يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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