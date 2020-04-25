مصنع أدوية جزائري يكشف عن كمية عقار «كلوروكين» التي سينتجها

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٠ م

كورونا

قال عبدالحكيم بوزيد المدير العام لمصنع "سي بي س فارما" الجزائري للأدوية، إن السلطات الصحية تتوقع استلام المادة الأولية لتصنيع عقار "كلوروكين" خلال الأيام المقبلة، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح بوزيد الذي يدير المصنع الوحيد المنتج للعقار في الجزائر، أنه سيتم كمرحلة أولى إنتاج نحو 460 ألف علبة خلال شهر مايو المقبل، مضيفا أن 300 ألف علبة أخرى ستنتج خلال شهري يوليو وأغسطس، لتتجاوز الكمية المنتجة 700 ألف علبة. وأكد مختصون لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحالات التي خضعت للبرتوكول الجديد المضاد