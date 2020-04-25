إسرائيل تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٥ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 15 ألفًا و148 شخصًا. وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 198 شخصًا بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم، من بينها ثلاثة من نزلاء دار رعاية مسنين في القدس، لافتة إلى أن هناك 130 حالتهم خطيرة، تم وضع 102 منهم على أجهزة تنفس صناعي، و99 شخصا في حالة متوسطة، و6 آلاف و159 شخصًا تعافوا من الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 40 من الوفيات في إسرائيل كانت نتيجة لتفشي الوباء بين نزلاء دور رعاية المسنين. في غضون ذلك .. حذر مسؤولون -أمس- من أنه وسط تزايد عدد كبار السن الذين يمتنعون عن التوجه للمستشفيات أو العيادات الطبية خشية فيروس كورونا، حدث انخفاض بمعدلات تطعيم الأطفال وزيادة في الولادات بالمنزل