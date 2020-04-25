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إسرائيل تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 15 ألفًا و148 شخصًا. وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 198 شخصًا بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم، من بينها ثلاثة من نزلاء دار رعاية مسنين في القدس، لافتة إلى أن هناك 130 حالتهم خطيرة، تم وضع 102 منهم على أجهزة تنفس صناعي، و99 شخصا في حالة متوسطة، و6 آلاف و159 شخصًا تعافوا من الفيروس.
وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 40 من الوفيات في إسرائيل كانت نتيجة لتفشي الوباء بين نزلاء دور رعاية المسنين. في غضون ذلك .. حذر مسؤولون -أمس- من أنه وسط تزايد عدد كبار السن الذين يمتنعون عن التوجه للمستشفيات أو العيادات الطبية خشية فيروس كورونا، حدث انخفاض بمعدلات تطعيم الأطفال وزيادة في الولادات بالمنزل
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كورونا والحجر الصحي (11)

تركيا: 106 وفيات و2706 إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، 106 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن 2861 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالوباء المستجد، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية نقلاً عن وكالة "الأناضول" التركية.
وزيرة -التضامن- غادة- والى

غادة والي: عودة العمل بمقر الأمم المتحدة في فيينا تدريجيا 15 مايو

أعلنت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، في بيان لها، اليوم السبت،عن عودة العمل في مقر الأمم المتحدة بفيينا تدريجيا اعتبارا من 15 مايو المقبل، مشيرة إلى أن القرار تم بالتشاور مع الحكومة النمساوية وبقية المنظمات الدولية العاملة في فيينا.
حسن-روحانى

الرئيس الإيراني عن إطلاق القمر الفضائي: إنجازا وطنيا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، تشديد الاهتمام بتطوير قطاع الفضاء بعد نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعي «نور»، واعتبرها إنجازا وطنيا، قائلا: «نجاح إطلاق القمر دليل على أن تعزيز القطاع الفضائي في إيران، يعتبر وبشكل خاص لدى القوات المسلحة، خطوة دقيقة ومؤثرة»، مضيفا: «أنه ينبغي على قواتنا المسلحة، الاهتمام أكثر من أي وقت مضى بتعزيز وتطوير القطاع الفضائي»، وفقا لما ذكرته سبوتنيك. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأربعاء الفائت، إطلاق أول قمر صناعي عسكري إلى الفضاء بنجاح.
كورونا والحجر الصحي (8)

وفيات كورونا في بريطانيا تقترب من 20 ألف ضحية

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 684 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفيات المملكة المتحدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكدة أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 19506 حالات. ومن المرجح أن الحصيلة الحقيقية لضحايا الوباء في المملكة المتحدة قد تكون أكثر بكثير من هذه الأرقام الرسمية لكونها لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات، خاصة في دور رعاية المسنين. وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 5386 إصابة جديدة بالعدوى، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 143464.
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كورونا

بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).
فيروس كورونا

لمدة 24 ساعة.. الأردن يُعلن حظر التجول الكامل

فرض الأردن حظر تجول كامل، اعتبارا من منتصف ليل الخميس، لمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية، في إجراء لمحاربة فيروس كورونا الجديد. وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيف حظر التجوّال المفروض لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخصا بسبب خرقهم إيّاه، وفقا لسكاي نيوز.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
فيروس-كورونا (1)

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
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