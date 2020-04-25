الصحة: مستشفيات الحميات استقبلت 900 ألف مواطن منذ ظهور كورونا

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م

وزيرة الصحة

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعين اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية؛ للاطمئنان على توافر كل الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية.

وبحسب بيان اليوم، اطمأنت الوزيرة على الحالة الصحية للحالات الموجودة بنزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية من الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج، حيث تتم متابعتهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم. وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كل الفرق الطبية لمواجهة