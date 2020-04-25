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الصحة: مستشفيات الحميات استقبلت 900 ألف مواطن منذ ظهور كورونا

٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٣ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعين اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية؛ للاطمئنان على توافر كل الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية.
وبحسب بيان اليوم، اطمأنت الوزيرة على الحالة الصحية للحالات الموجودة بنزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية من الحالات البسيطة إكلينيكيا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج، حيث تتم متابعتهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم. وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كل الفرق الطبية لمواجهة
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة تسجل 227 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و13 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1114 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1450 حالة، من ضمنهم الـ1114 متعافيًا.
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السيسي في عيد تحرير سيناء: عاشت مصر وطنا كريما عزيزا

كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، منشورا، بمناسبة الذكرى 38 لتحرير شبه جزيرة سيناء، قال فيها: "في مثل ھذا اليوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا ليحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طويل خاضته مصر على كل الجبھات لتحرير سيناء".
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ارتفاع حالات الشفاء بالمدينة الشبابية في الإسكندرية

أعلنت ادارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير في شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 25 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

السكر والضغط.. وزيرة الصحة تكشف أسباب الوفاة من «كورونا»

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعاً للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقاً بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكري بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4 %، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيراً الأورام السرطانية بنسبة 7.6 %.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: تحويل 919 مصابًا بكورونا من مستشفيات العزل للمدن الجامعية

أكد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن إجمالي أعداد الحالات المحولة من مستشفيات العزل إلى عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب، بواقع 919 حالة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، عبر تقنية فيديو كونفرانس، إذ استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلاً عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.
هالة- زايد

الصحة: إعداد مستشفيات الصدر والحميات لتقديم خدمات لمصابي كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع الأطقم الطبية بمستشفيات الصدر على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة سير العمل في تلك المستشفيات والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات باعتبارها أحد حوائط الصد للأمراض المعدية التي تتعرض لها البلاد، موضحة أنه يبدأ تطبيق البروتوكول العلاجي المحدث من تلك المستشفيات وتقوم الفرق الطبية بها بفرز الحالات ومطابقة تعريف الحالة، وأخذ المسحات، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و9 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم الـ 646 متعافيًا.
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