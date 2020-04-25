صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة
تحرير:محمد أبو زيد
٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م
أمير كرارة
في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي، ويعرض على ON الساعة التاسعة مساء يوميا، والإعادة الساعة الرابعة صباحا
مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، أصبح تريند على موقع تويتر، وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناة ON الساعة العاشرة
بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي، ويعرض على ON الساعة التاسعة مساء يوميا، والإعادة الساعة الرابعة صباحا
مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، أصبح تريند على موقع تويتر، وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناة ON الساعة العاشرة والربع مساءً.
دينا الشربيني تصدرت بمسلسل "لعبة النسيان" تريند تويتر، ومحركات بحث جوجل في مصر، وحقق مشهد انهيار "رقية" دينا الشربيني في المستشفى عقب افاقتها من غيبوبة لمدة 4 شهور بعد مواجهتها بخيانتها لزوجها مع المحامي في منزلها، ما يقرب من مليون مشاهدة على صفحة"الشربيني" عبر فيسبوك، ويُعرض المسلسل حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة العاشرة مساءً وفي الرابعة والنصف عصرًا ، ويعرض الساعة الثانية بعد الظهر، والثامنة مساءً على قناة mbc مصر 2.
مسلسل "الفتوة" دخل في قائمة الأعلى بحثًا في المسلسلات على "تويتر "، مع بداية عرضه على شاشة "الحياة" وهو بطولة ياسر جلال، ومي عمر ، وأحمد صلاح حسني، وتدور أحداثه في حقبة ما قبل الـ 100 عام بحي الجمالية ويسلط الضوء على عصر الفتوات والصراعات التى دارت خلال هذا العصر، ويعرض على قناة الحياة الساعة الثانية عشر صباحا والاعادة الساعة الرابعة صباحا والرابعة والنصف مساء.
وتصدر مسلسل عمر و دياب للثنائي علي ربيع ومصطفى خاطر التريند في محرك البحث جوجل، بعد عرض الحلقة الأولى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي يعتمد على كوميديا الموقف بين شابين تتراكم عليهما الديون بسبب الاستدانة من أجل الزواج،ويعرض على قناة ON الساعة السادسة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة التاسعة مساءً.
محمد رمضان دخل في قائمة الأكثر تداولاً على تويتر، بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس" ومسلسل "البرنس"، وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم، ويعرض على قناة dmc الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً.
تصدر مسلسل "ليالينا 80" محرك البحث جوجل، وهو من بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، ويعرض على قناة cbc الساعة 8 مساءً.
مسلسل "فرصة تانية" كان له نصيب على محرك البحث جوجل، لياسمين صبري عقب عرض الحلقة الأولى على dmc الساعة العاشرة والنصف مساءً.
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