صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م

أمير كرارة

في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.

بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي، ويعرض على ON الساعة التاسعة مساء يوميا، والإعادة الساعة الرابعة صباحا مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، أصبح تريند على موقع تويتر، وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناة ON الساعة العاشرة