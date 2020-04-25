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صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م
أمير كرارة
أمير كرارة
في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
بينما يجسد «أحمد العوضي»، دور الإرهابي هشام عشماوي،  ويعرض على ON الساعة التاسعة مساء يوميا، والإعادة الساعة الرابعة صباحا مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، أصبح تريند على موقع تويتر، وينتمى لنوعية أعمال الخيال العلمي، إذ تدور أحداثه في عالم افتراضي عام 2121، ويعرض على قناة ON الساعة العاشرة
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محمد-رمضان

محمد رمضان يثير غضب متابعيه بعد تمزيق جواز سفره المصري

مشهد صادم شهدته الحلقة الأولى من مسلسل "لبرنس" لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، عندما قام بتمزيق جواز السفر المصري وإلقاءه على الأرض نزولا على رغبة والده في عدم تركه بمفرده في الورشة وسفره خارج مصر تنازل عن طموحه بالسفر خارج مصر، والبقاء في الورشة، المشهد أثار غضب الكثيرين، واعتبروه إهانة واساءة لكل المصريين.
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

بعد تجسيد دور عشماوي.. الجمهور يحذر أحمد العوضي

لا تزال حالة الغضب التي أثارها الإرهابي هشام عشماوي تسيطر على المواطنين في الشارع المصري، وهو ما ظهر جليا في انفعالات المشاهدين مع المسلسل، حيث ظهرت حالة من الحب والفخر تجاه شخصية الشهيد أحمد المنسي، يقابلها حالة من السخط والغضب تجاه شخصية عشماوي. ومن هذا المنطلق واجه الفنان أحمد العوضي موجه من التحذيرات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في أولى حلقات المسلسل والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مطلع الشهر الماضي.
اياد-نصار

«محمد حسني مبارك»00 في أول حلقات مسلسل ليالينا 80

تألقت جميع مسلسلات رمضان بالأمس في أولى الحلقات على الشاشات المصرية، وكان رد الفعل واضح بشكل كبير، اتجاه بعض المسلسلات، ومن بينهم مسلسل "ليالينا80"، للنجم إياد نصار، الذي ظهرت فيه لحظات تاريخية لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وكان للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظهور بارز، وحتى الآن يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده في المسلسل، بحي عماد الدين في مدنية الإنتاج الإعلامى، وسينتهي التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، والمقرر عرضه على قناة CBC الساعة 8 مساءً.
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محمد-رمضان

محمد رمضان يثير غضب متابعيه بعد تمزيق جواز سفره المصري

مشهد صادم شهدته الحلقة الأولى من مسلسل "لبرنس" لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، عندما قام بتمزيق جواز السفر المصري وإلقاءه على الأرض نزولا على رغبة والده في عدم تركه بمفرده في الورشة وسفره خارج مصر تنازل عن طموحه بالسفر خارج مصر، والبقاء في الورشة، المشهد أثار غضب الكثيرين، واعتبروه إهانة واساءة لكل المصريين.
مسلسل الاختيار - أمير كرارة

تسليم عشماوي وحادث رفح.. «الاختيار» يتصدر تويتر

أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مسلسل الاختيار وتصدر تريند تويتر، عقب عرض أولى حلقات المسلسل التي بدأت بلقطات من واقعة استشهاد البطل أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين، ونقلت الأحداث إلى مشهد إلقاء القبض على هشام عشماوي فى قبضة الأمن المصري قادما من ليبيا، وظهور الإعلامي خالد أبوبكر في مشهد تسليم عشماوي عقب ووصوله إلى مطار القاهرة، وظهر الفنان محمد رجب في دور أحد الضباط المشاركين في القبض على عشماوي، وشهدت أحداث رفح الإرهابي الأول، الذي وقع أثناء إفطار الجنود في شهر رمضان.
محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية مسلسل «البرنس» لعمر كمال

طرح الفنان محمد رمضان على قناته عبر موقع يوتيوب أغنية مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته في الماراثون الرمضاني، إذ تحمل الأغنية اسم المسلسل، من كلمات محمد النجار، وغناء مطرب المهرجانات عمر كمال، وألحان حسام فتحي. وانتهي قبل أيام "رمضان" من تصوير مسلسل"البرنس" وتعرض فريق عمل المسلسل لانتقادات، إذ ظهر في صور وفيديو وهم على مسافات متقاربة غير ملتزمين بالتعليمات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرا في البلاد، دون ارتداء الكمامات والقفازات.
آسر-ياسين-أحب-تقديم-الأفلام-القصيرة

للمرة الثانية.. تغيير أسماء مسلسلات رمضان عرض مستمر

شهدت بعض المسلسلات التي من المقرر عرضها خلال شهر رمضان تغييرا في الأسماء ويرى القائمون عليها أن الاسم الجديد هو الأنسب للأحداث التي يشهدها المسلسل، في العادة تحمل بعض الأعمال سواء الفنية سواء درامية أو سينمائية أسماء مبدئية قبل تصويرها وقابلة للتغيير في أي وقت أما بسبب أن الاسم لا يعبر عن أحداث العمل أو يوجد تشابه بينه وبين عمل آخر أو أن يلاقى أسم العمل اعتراضا من الرقابة أو من مؤسسات دينية، ما يضطر صناعه لتغييره ليصبح هو الأسم النهائي بعد الاستقرار عليه ومن ثم يخرج للنور في ثوب أسم الجديد، حتى الآن جرى تغيير اسماء 5 مسلسلات تيقن خوضها الماراثون الرمضاني.
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