«مش هترجعي لجوزك».. ربة منزل تقتل أمها في نهار رمضان بالإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ م

جثة

تجردت ابنة من مشاعر الإنسانية وصلة والرحم، وتعدت على والدتها المسنة في نهار شهر رمضان الكريم، وطعنتها بسبب عدم رغبة الأم لعود ابنتها إلى طليقها نظرًا لوجود مشاكل بينهما. تلقى اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة فى العقد السادس من العمر بها طعنات داخل منزلها بقرية عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية، على الفور انتقل النقباء حسن رضوان ومحمد جبر وعمر الطحاوي وكلاء المباحث وتبين من الفحص والمعاينة لفريق البحث أن وراء ارتكاب الجريمة ابنة المجنى عليها 35 عامًا ربة منزل.

وكشفت التحريات أن خلافات نشبت بين الأم المجني عليها والابنة المتهمة بسبب إصرار الابنة على العودة إلى طليقها ووالد أطفالها الثلاثة، ورفض الأم المجنى عليها بشدة وقيامها بإحضار عريس للزوج من المتهمة لإبعادها عن طليقها.وتمكن النقباء مصطفى جميل وملهم البلتاجي من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى الجريمة، وأمر المستشار

وكشفت التحريات أن خلافات نشبت بين الأم المجني عليها والابنة المتهمة بسبب إصرار الابنة على العودة إلى طليقها ووالد أطفالها الثلاثة، ورفض الأم المجنى عليها بشدة وقيامها بإحضار عريس للزوج من المتهمة لإبعادها عن طليقها.



وتمكن النقباء مصطفى جميل وملهم البلتاجي من ضبط المتهمة والسلاح المستخدم فى الجريمة، وأمر المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية بتشريح جثة المجني عليها وسماع أقوال المتهمة بإشراف يوسف الدفتار رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية ومحمد الطيب رئيس نيابات مركز الإسماعيلية ومحمود الرابط وكيل أول النائب العام ومعاينة الجثة وتحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال الجيران.



