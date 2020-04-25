إخلاء سبيل 20 متهما في مسيرة «الكعبة المجسمة» بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٤ م

حبس

أصدرت نيابة محرم بك، بمحافظة الإسكندرية، قرارها بشأن المشاركين فى مسيرة "زفة الكعبة"، بمنطقة محرم بك، مساء اليوم السبت، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل 20 متهما شاركوا في المسيرة الليلة الأولى احتفالاً بتصميم نموذج مجسم للكعبة وذلك بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، لكل منهم، على ذمة قضايا، لاتهامهم، بالتجمهر وعدم الالتزام بقرارات الدولة الرامية للحفاظ على صحة المواطنين. وصدر القرار تحت إشراف المستشار محمود العايش المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية.

وشهدت أولى ليالي شهر رمضان واقعة غريبة حيث قام مجموعة من السكندريين بتنظيم مسيرة بمنطقة محرم بك، احتفالاً بتصنيع أكبر نموذج مجسم للكعبة الشريفة احتفالاً بقدوم شهر رمضان المعظم لتعليقه وذلك خلال الليلة الأولى من شهر رمضان، حيث انطلقت المسيرة من شارع سامي البارودي وردد المشاركون خلال المسيرة هتافات جاء

وشهدت أولى ليالي شهر رمضان واقعة غريبة حيث قام مجموعة من السكندريين بتنظيم مسيرة بمنطقة محرم بك، احتفالاً بتصنيع أكبر نموذج مجسم للكعبة الشريفة احتفالاً بقدوم شهر رمضان المعظم لتعليقه وذلك خلال الليلة الأولى من شهر رمضان، حيث انطلقت المسيرة من شارع سامي البارودي وردد المشاركون خلال المسيرة هتافات جاء فيها "الله أكبر.. مفيش كورونا"، "أهلاً رمضان".



وألقت قوات الأمن بقسم شرطة محرم بك، القبض على عدد من منظمى المسيرة بعد تحديد هويتهم والتعرف عليهم بدعوى خرق قانون حظر التجوال حيث نظم المشاركين المسيرة فى وقت متأخر من الليل، مساء الخميس.



وحررت الأجهزة الأمنية محاضر لجميع المخالفين ومنظمى المسيرة وأحالتهم لنيابة محرم بك لاتخاذ الاجراءات القانونية معهه وذلك بدعوى مخالفة قرار حظر التجوال.



