حاجي: حان الوقت لرحيل بن شرقي عن الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م

أشرف بن شرقي

قال مصطفى حاجي المدرب المساعد لمنتخب المغرب، أن الوقت قد حان لرحيل أشرف بن شرقي إلى ناد أوروبي، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "سبورت 24" اليوناني، مضيفا: "عندما كان في الدرجة الثانية في فرنسا، لم يكن سعيدًا، هو مازال شابا، لديه موهبة رائعة، يلعب بشكل جيد للغاية في مصر، ولكن إذا كان في رأيي يريد الصعود إلى مستوى آخر، فعليه الخروج من هناك واللعب في أوروبا." وواصل حديثه، قائلا: "إذا كانت لديه الفرصة للمجيء إلى بلدك، فلماذا لا؟ سيكون مميزًا وسيلعب بشكل جيد بالتأكيد. أود أن أراه في أوروبا، يمكنه اللعب في طرفي الهجوم، خلف المهاجم ولكن كمهاجم متأخر."

واختتم: "لديه فنيات جيدة وقدرة على تسجيل الأهداف. ولكن عليه أن يخرج من هناك. إذا فعل ذلك في غضون 1-2 سنة، فقد يكون الأوان قد فات. عليه أن يستمر في العمل الشاق. لقد تحدثت إليه ونصحته، لقد حان وقت المغادرة والذهاب إلى فريق أوروبي كبير."وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد في وقت سايق أن

واختتم: "لديه فنيات جيدة وقدرة على تسجيل الأهداف. ولكن عليه أن يخرج من هناك. إذا فعل ذلك في غضون 1-2 سنة، فقد يكون الأوان قد فات. عليه أن يستمر في العمل الشاق. لقد تحدثت إليه ونصحته، لقد حان وقت المغادرة والذهاب إلى فريق أوروبي كبير."



وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد في وقت سايق أن ناديه لن يقوم بالاستغناء عن أشرف بن شرقي، خلال الفترة الحالية، في ظل تمسك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون باللاعب.



وتشهد الفترة الحالية، توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرا، وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص.