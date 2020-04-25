رياضة

حاجي: حان الوقت لرحيل بن شرقي عن الزمالك

تحرير:علي الزيني ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
قال مصطفى حاجي المدرب المساعد لمنتخب المغرب، أن الوقت قد حان لرحيل أشرف بن شرقي إلى ناد أوروبي، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "سبورت 24" اليوناني، مضيفا: "عندما كان في الدرجة الثانية في فرنسا، لم يكن سعيدًا، هو مازال شابا، لديه موهبة رائعة، يلعب بشكل جيد للغاية في مصر، ولكن إذا كان في رأيي يريد الصعود إلى مستوى آخر، فعليه الخروج من هناك واللعب في أوروبا." وواصل حديثه، قائلا: "إذا كانت لديه الفرصة للمجيء إلى بلدك، فلماذا لا؟ سيكون مميزًا وسيلعب بشكل جيد بالتأكيد. أود أن أراه في أوروبا، يمكنه اللعب في طرفي الهجوم، خلف المهاجم ولكن كمهاجم متأخر."
واختتم: "لديه فنيات جيدة وقدرة على تسجيل الأهداف. ولكن عليه أن يخرج من هناك. إذا فعل ذلك في غضون 1-2 سنة، فقد يكون الأوان قد فات. عليه أن يستمر في العمل الشاق. لقد تحدثت إليه ونصحته، لقد حان وقت المغادرة والذهاب إلى فريق أوروبي كبير."وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد في وقت سايق أن
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موندو الإسبانية تكشف محاولات ريال مدريد لضم نيمار

كشف فاجنر ريبيرو، الوكيل السابق لأعمال نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، محاولات فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، المستميتة من أجل ضم البرازيلي لصفوف الميرينجي. نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو تصريحات وكيل نيمار حول مفاوضاته مع فلورنتينو بيريز، من أجل انتقال نيمار للريال، حيث أكد: "لقد ذهبت لمدريد مرات عديدة، لأن فلورنتينو كان يحلم بالحصول على نيمار، في العام الماضي كنت معه في مكتبه، في مايو، وأخبرني أنه لا يزال يحتفظ بحلم التعاقد مع نيمار". وأوضح ريبيرو: "لكن نيمار كان واضحًا بشأن رغبته في العودة لبرشلونة، لقد كان هدفه الرئيسي الذي يحتفظ به، حتى أنه تحدث مع أشخاص من برشلونة برغبته في استئجار منزل هناك بالفعل الصيف الماضي".
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جمال حمزة: التوءم لم يصنعا تاريخ الزمالك

قال جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق، إنه لم يعترض على خروج زوجته، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وانتقادها مسؤولي القلعة البيضاء، بسبب استبعاده من العمل في الفريق الأول، فزوجته مثل أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن رأيها، رغم عدم موافقته على ما قالته، إذ لا يوجد خلاف بينه ومسؤولي الزمالك. وحول توقيعه للأهلي في السابق، ثم رحيله عن الفريق بعد أيام، قال: "شعرت بأنني في حاجة لتغيير حياتي بالكامل، وليس فقط الانتقال لفريق منافس.. أتواجد في الزمالك ولي أصدقاء على مدار سنوات طويلة، وأصبح صعبا أن أحضر للنادي".
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الصفاقسي: نحاول مع الأهلي لتحديد مصير حسين السيد

كشف معز المستيري، المتحدث الرسمي باسم نادي الصفاقسي التونسي اليوم الجمعة، عن موقف حسين السيد لاعب الفريق المعار من الأهلي، وذلك بعد أن تنتهي إعارته في يونيو المُقبل. وانتقل حسين السيد إلى صفوف الصفاقسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر ليخوض تجربة جديدة بعدما لعب في صفوف نادي الاتفاق السعودي. وصرح المستيري لصحيفة "الشروق التونسية" اليوم، أن إدارة الصفاقسي تناقش في الوقت الحالي العديد من الملفات الهامة وعلى رأسها تجديد إعارة حسين السيد لاعب الأهلي..
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أفضل لاعب - كاف

الكاف: البطولات القارية لن تعود إلا في هذه الحالة

قال التونسي طارق بوشماوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، أن عودة استئناف مباريات كرة القدم في البطولات القارية، لن يحدث إلا في حالة الانتهاء من فيروس كورونا الذي ضرب العالم مؤخرا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص. وتحدث بوشماوي في تصريحات نقلتها صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، قائلا:" تعليمات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو واضحة بخصوص استئناف المسابقات وهم عدم اللعب إلا بعد الانتهاء من وباء كورونا والذي يهدد العالم حاليًا.
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المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
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الأهلي يعلن عن موعد تطوير قناة النادي

عقد محمود الخطيب، رئيس الأهلي، أجتماعا، اليوم الأربعاء، مع كلاً من مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي ومجلس أمناء القناة وبحضور محمد كامل الرئيس التنفيذي لشركة "لايف" التي حصلت علي حقوق إدارة قناة الأهلي وفقاَ للشروط المالية التي تم الاتفاق عليها في العقد. وخلال الاجتماع الذي جري بفرع النادي بالشيخ زايد تسلمت شركة "لايف" كافة الأمور التي تمنحها حق إدارة القناة باستقلالية كاملة وفقاً لسياسة النادي وثوابته وبما يحقق طموحات أعضاء وجماهير الأهلي، وتم الاتفاق خلال الأجتماع علي ضوابط العمل وكيفية التعاون بين النادي وشركة لايف في الفترة المقبلة.
صلاح أمين - محمد إبراهيم

محمد إبراهيم: الاستقرار سبب تفوق الأهلي على الزمالك

يرى محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، أن الاستقرار هو سبب تفوق الأهلي على الزمالك، في عدد البطولات، جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2 "، قائلا:"عامل الاستقرار، هذا هو السبب الرئيسي في تفوق الأهلي، عندما استقر جيل 2000 في الزمالك حصل على عدة بطولات". وواصل حديثه:"الزمالك يتسم بالاستقرار في الوقت الحالي، في الفترة الماضية تغير عدد اللاعبين بشكل كبير، أضر الفريق أكثر مما نفعه، والفريق حاليا يؤدي بشكل جيد تحت قيادة باتريس كارتيرون بدليل فوزه ببطولتي السوبر المصري والإفريقي
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