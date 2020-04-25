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محمد رمضان يثير غضب متابعيه بعد تمزيق جواز سفره المصري

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م
محمد رمضان
محمد رمضان
مشهد صادم شهدته الحلقة الأولى من مسلسل "لبرنس" لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، عندما قام بتمزيق جواز السفر المصري وإلقاءه على الأرض نزولا على رغبة والده في عدم تركه بمفرده في الورشة وسفره خارج مصر تنازل عن طموحه بالسفر خارج مصر، والبقاء في الورشة، المشهد أثار غضب الكثيرين، واعتبروه إهانة واساءة لكل المصريين.
يعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما»، وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم. ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: «نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، ومحمد مهران، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون،
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امير-كرارة

صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة

في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

بعد تجسيد دور عشماوي.. الجمهور يحذر أحمد العوضي

لا تزال حالة الغضب التي أثارها الإرهابي هشام عشماوي تسيطر على المواطنين في الشارع المصري، وهو ما ظهر جليا في انفعالات المشاهدين مع المسلسل، حيث ظهرت حالة من الحب والفخر تجاه شخصية الشهيد أحمد المنسي، يقابلها حالة من السخط والغضب تجاه شخصية عشماوي. ومن هذا المنطلق واجه الفنان أحمد العوضي موجه من التحذيرات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في أولى حلقات المسلسل والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مطلع الشهر الماضي.
اياد-نصار

«محمد حسني مبارك»00 في أول حلقات مسلسل ليالينا 80

تألقت جميع مسلسلات رمضان بالأمس في أولى الحلقات على الشاشات المصرية، وكان رد الفعل واضح بشكل كبير، اتجاه بعض المسلسلات، ومن بينهم مسلسل "ليالينا80"، للنجم إياد نصار، الذي ظهرت فيه لحظات تاريخية لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وكان للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظهور بارز، وحتى الآن يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده في المسلسل، بحي عماد الدين في مدنية الإنتاج الإعلامى، وسينتهي التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، والمقرر عرضه على قناة CBC الساعة 8 مساءً.
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محمد رمضان

محمد رمضان صنايعي دوكو في أول حلقات «البرنس»

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «البرنس» للفنان محمد رمضان الذي يقدم شخصية «رضوان» صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، وجمعه مشهد بين ابنه «فتحي» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، في الورشة وهو يحاول اقناعه ببيع البيت والورشة في ظل رفض والده، وتؤدي الفنانة نجلاء بدر، دور زوجة «رضوان» محمد رمضان، ويعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما». وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.
محمد رمضان

محمد رمضان يطرح أغنية مسلسل «البرنس» لعمر كمال

طرح الفنان محمد رمضان على قناته عبر موقع يوتيوب أغنية مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته في الماراثون الرمضاني، إذ تحمل الأغنية اسم المسلسل، من كلمات محمد النجار، وغناء مطرب المهرجانات عمر كمال، وألحان حسام فتحي. وانتهي قبل أيام "رمضان" من تصوير مسلسل"البرنس" وتعرض فريق عمل المسلسل لانتقادات، إذ ظهر في صور وفيديو وهم على مسافات متقاربة غير ملتزمين بالتعليمات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرا في البلاد، دون ارتداء الكمامات والقفازات.
محمد رمضان

محمد رمضان يتبرع بـ2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر

تبرع الفنان محمد رمضان بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر مؤخرًا، وقبل أيام شارك «رمضان» في تحدي الخير، إذ أعلن عن تبرعه بـ2 مليون جنيه لوزارة الصحة، من أجل مواجهة فيروس كورونا، وتحدى رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشيكابالا، ورمضان صبحي. ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسل «البرنس» الذي يخوض به محمد رمضان الموسم الرمضاني، الذي أوشك على الانتهاء من تصويره، إذ يتبقى عدة مشاهد سيتم تصويرها قبل حلول شهر رمضان.
يسرا

هنادي مهنا تروج للبرومو الأول لمسلسل «دهب عيرة»

روجت الفنانة هنادى مهنا للبرومو الدعائي الأول لمسلسل "دهب عيرة" على حسابها عبر موقع "انستجرام" والمقرر عرضه في رمصان المقبل على قناة دبي. "دهب عيرة" يشهد عودة الفنانة يسرا بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول صاحبة مصنع ملابس تنغمس في شغلها وتهمل رعاية نجلها الطالب الجامعي الذي يتحول إلى مدمن مخدرات، وتتوالى الأحداث، وتقدم هنادي مهنا شخصية فتاة تدعى "سارة"، ويشارك في "دهب عيرة" حلا شيحة، عبير صبري، خالد أنور، بيومي فؤاد، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.
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