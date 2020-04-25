محمد رمضان يثير غضب متابعيه بعد تمزيق جواز سفره المصري

تحرير:محمد أبو زيد ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٧ م

محمد رمضان

مشهد صادم شهدته الحلقة الأولى من مسلسل "لبرنس" لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، عندما قام بتمزيق جواز السفر المصري وإلقاءه على الأرض نزولا على رغبة والده في عدم تركه بمفرده في الورشة وسفره خارج مصر تنازل عن طموحه بالسفر خارج مصر، والبقاء في الورشة، المشهد أثار غضب الكثيرين، واعتبروه إهانة واساءة لكل المصريين.

يعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما»، وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم. ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: «نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، ومحمد مهران، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون،

يعرض المسلسل على قناتي «dmc وdmc دراما»، وتدور أحداث المسلسل حول «رضوان»" الذي يدخل السجن بعد صراع مع أخوته غير الأشقاء عقب وفاة والدهم.



ويشارك في بطولة المسلسل كلا من: «نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، ومحمد مهران، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، ومروة الأزادلي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.



ويشهد مسلسل البرنس عدة أغاني منها أغنية: «مين يلومنا» للفنان أحمد سعد، من كلمات سارة سعيد، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي، وأغنية «شارع أيامي»، لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، ومن كلمات شفيق كارم، وألحان تامر حجاج.



