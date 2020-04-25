بعد تجسيد دور عشماوي.. الجمهور يحذر أحمد العوضي

تحرير:هالة صقر ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ م

أحمد العوضي

لا تزال حالة الغضب التي أثارها الإرهابي هشام عشماوي تسيطر على المواطنين في الشارع المصري، وهو ما ظهر جليا في انفعالات المشاهدين مع المسلسل، حيث ظهرت حالة من الحب والفخر تجاه شخصية الشهيد أحمد المنسي، يقابلها حالة من السخط والغضب تجاه شخصية عشماوي. ومن هذا المنطلق واجه الفنان أحمد العوضي موجه من التحذيرات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في أولى حلقات المسلسل والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مطلع الشهر الماضي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة إلى العوضي نصها " انت تستخبى في أي حتة اليومين دول عشان الشعب واخد الموضوع بجد وانك عشماوي الإرهابي"، وجاء رد العوضي من خلال حسابه الشخصي على "فيسبوك" "الرسالة وصلت". وأشاد البعض بأداء العوضي في المسلسل وتقمصه الجيد لشخصية عشماوي حيث كتب أحد نشطاء