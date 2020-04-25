الحكومة: لن نترك المواطن فريسة لفيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ م

نادر سعد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن الوصول إلى قرار جعل الحظر يبدأ من الساعة التاسعة مساءً، استغرق ساعة ونصف من مدة اجتماع لجنة الأزمات، البالغ ساعتين نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس، وتم الاتفاق عليه بعد تدقيق وتمحيص شديدين. وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الإجراءات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل شهر رمضان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، هي لمدة 15 يوم، وسيتم النظر فيها في منتصف رمضان، وفقا للمعطيات.

ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، من شائعات حول أن الدولة ستترك كل مواطن مسؤولاً عن صحته، وستتخلى عنه، لافتا إلى أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الدولة ستبقى المحرك الرئيسي لحماية المجتمع، لكن شريطة أن تزيد شراكة المواطن معنا بالوعي،