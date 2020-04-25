متحدث الوزراء: أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية 2020

تحرير:هالة صقر ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٤ م

نادر سعد

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات في مصر حتى الآن، مطمئن رغم تزايد الأعداد، لأن تلك الأعداد، ما زالت في فلك توقعات الحكومة، وإمكانية الدولة في قطاع الصحة، وقدرتها الاستيعابية، لافتا إلى أن الخطط المستمرة تضمن ذلك، بما فيها فتح المدن الجامعية ونزل الشباب للحالات الأقل خطرا، والاعتماد على المستشفيات فقط في الحالات الحرجة. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن 80% من الحالات حتى الآن غير حرجة، وكثير منها يشفى دون تدخل طبي.

وأشار سعد إلى أنه بالرغم من وجود 30 مستشفى عزل، لكننا حتى الآن، لم نستخدم سوى 15 منها، وهذا مؤشر جيد، مشيرا إلى أن أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية العام 2020، لحين إيجاد لقاح أو مصل، ومن ثم فإن عودة العمل، يخضع في المستقبل لشروط احترازية مشددة، تعتمد في فكرتها على التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات