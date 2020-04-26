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أطباء عزل العجمي يواجهون كورونا: ربنا يزيح الغمة

تحرير:محمد مجلي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ ص
كورونا
كورونا
يتميز شهر رمضان الكريم عن غيره من الشهور بأنه يجمع بين جميع أفراد الأسرة الواحدة وخاصة فى الأيام الأولى لكن جاء فيروس كورونا المستجد،يلقي بظلاله على بعض الفئات وبخاصة أطباء الجيش الأبيض الذين يسهرون على خدمة وراحة المرضى الذين أصيبوا بالفيروس. وترصد " التحرير" آراء وشعور أطباء مستشفى العجمى النموذجى، والذى تم تخصيصها كواحدة من المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس وكيف استطاعوا قضاء أول أيام رمضان بعيداً عن ذويهم وكيف قضوا وقتهم فى المستسفى.
قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، إن روحانيات الشهر الكريم مختلفة هذا العام، بسبب وباء كورونا وبعدنا عن أسرنا وأولادنا وعائلاتنا، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى داخل العزل التى منعتنا من حاجات كتير.وأضافت: "الإفطار الجماعى غير موجود فكل واحد بيفطر لوحده في
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علي جمعة

علي جمعة يكشف قصة سيدنا إدريس مع ملك الموت

كشف الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه روى أن سيدنا إدريس- عليه السلام- صادق ملكًا، فسأله عن عمره لينظم شؤون عبادته لله فيما تبقى من حياته؛ فأخده هذا الملك إلى السماء الرابعة وحينما قابل ملك الموت وهو ينزل إلى الأرض؛ فأخبره أنه سيقبض روحه الآن. وأضاف جمعة، خلال برنامجه "مصر أرض الأنبياء" مع الإعلامي عمرو خليل، على التليفزيون المصري، أن سيدنا إدريس- عليه السلام- كان مع الشفافية العليا وكثرة الذكر والتجلى لله- سبحانه وتعالى- على كشف مع الملائكة.
المتسشار-نادر-سعد

متحدث الوزراء: أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية 2020

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات في مصر حتى الآن، مطمئن رغم تزايد الأعداد، لأن تلك الأعداد، ما زالت في فلك توقعات الحكومة، وإمكانية الدولة في قطاع الصحة، وقدرتها الاستيعابية، لافتا إلى أن الخطط المستمرة تضمن ذلك، بما فيها فتح المدن الجامعية ونزل الشباب للحالات الأقل خطرا، والاعتماد على المستشفيات فقط في الحالات الحرجة. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن 80% من الحالات حتى الآن غير حرجة، وكثير منها يشفى دون تدخل طبي.
المتسشار-نادر-سعد

الحكومة: لن نترك المواطن فريسة لفيروس كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن الوصول إلى قرار جعل الحظر يبدأ من الساعة التاسعة مساءً، استغرق ساعة ونصف من مدة اجتماع لجنة الأزمات، البالغ ساعتين نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس، وتم الاتفاق عليه بعد تدقيق وتمحيص شديدين. وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الإجراءات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل شهر رمضان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، هي لمدة 15 يوم، وسيتم النظر فيها في منتصف رمضان، وفقا للمعطيات.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: مستشفيات الحميات استقبلت 900 ألف مواطن منذ ظهور كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعين اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية؛ للاطمئنان على توافر كل الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية.
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فيروس كورونا

70 مصابًا بكورونا يغادرون مستشفى العجمي

أعلنت إدارة مستشفى العجمي النموذجي، بغرب محافظة الإسكندرية، والتي تم تخصيصها كحجر صحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن توزيع نحو 70 حالة من المصابين بفيروس على عدد من المستشفيات الخاصة بالحجر الصحي، وذلك بعد اقترابهم من التماثل للشفاء، وأكدت إدارة المستشفى بقيادة الدكتور ميرفت السيد مدير عام المستشفى، أنه تقرر توزيع 70 من المصابين على المدينة الشبابية بأبو قير والمخصصة كحجر صحي للمرضى ذات الحالات الأقل خطورة وكذا مستشفيات المنصورة ودمياط.
كورونا والحجر الصحي (11)

شفاء 15 مصابا بكورونا ومغادرتهم الحجر الصحي بأبو قير

أعلنت إدارة الحجر الصحي الجديد ومقره المدينة الشبابية بأبو قير، شرق محافظة الإسكندرية، التابعة لمستشفى أبو قير العام، تعافي 15 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والسماح لهم بالخروج والعودة إلى منازلهم بعد التأكد من شفائهم تماما، وحصولهم على العلاج المناسب وإجراء المسوح الطبية اللازمة، حيث قررت وزارة الصحة والسكان، تخصيص ثاني المقار الطبية الخاصة باستقبال المصابين بفيروس كورونا والتي لا تتطلب حالتهم الوضع على أجهزة التنفس الصناعي وتكون حالاتهم المرضية بسيطة.
الحجر- الصحي (1)

إغلاق مستشفى مارمرقس بالإسكندرية بعد إصابة 5 أشخاص بكورونا

كشف القمص إبرام إيميل، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية، تفاصيل قرار غلق مستشفى مارمرقس التخصصي، التابع للكنيسة والكائن بمنطقة بسيدي بشر، شرق محافظة الإسكندرية، موضحًا أنه تقرر غلق المستشفى بالكامل لمدة أسبوعين كإجراء احترازي، وذلك بعد الاشتباه في وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وأكد إيميل، أن المستشفى كان يؤدي رسالته على أكمل وجه، واستقبل 4 أشخاص من المشتبه فيهم مصابون بارتفاع درجات الحرارة، وتم تحويلهم مباشرة على مستشفى الحميات لإجراء اللازم.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

الإسكندرانية يلتزمون بالحظر ويتمسكون بالتواجد على الكورنيش

واصلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية فرض سيطرتها على جميع الطرق والمداخل والمخارج مع بدء فترة حظر التجوال اليوم، وذلك وسط التزام كامل من جانب المواطنين بموعد فترة الحظر، بينما التزم أصحاب المحال التجارية للمهن الحرفية بالغلق الكامل اليوم الجمعة، في صورة تبدو مغايرة للمشاهد على طريق الكورنيش، إذ سجل إقبال أعداد كبير من المواطنين والشباب في ظاهرة لخرق قرار المحافظ بمنع التجول على الكورنيش ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
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