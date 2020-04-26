أطباء عزل العجمي يواجهون كورونا: ربنا يزيح الغمة

تحرير:محمد مجلي ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ ص

كورونا

يتميز شهر رمضان الكريم عن غيره من الشهور بأنه يجمع بين جميع أفراد الأسرة الواحدة وخاصة فى الأيام الأولى لكن جاء فيروس كورونا المستجد،يلقي بظلاله على بعض الفئات وبخاصة أطباء الجيش الأبيض الذين يسهرون على خدمة وراحة المرضى الذين أصيبوا بالفيروس. وترصد " التحرير" آراء وشعور أطباء مستشفى العجمى النموذجى، والذى تم تخصيصها كواحدة من المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس وكيف استطاعوا قضاء أول أيام رمضان بعيداً عن ذويهم وكيف قضوا وقتهم فى المستسفى.

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، إن روحانيات الشهر الكريم مختلفة هذا العام، بسبب وباء كورونا وبعدنا عن أسرنا وأولادنا وعائلاتنا، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى داخل العزل التى منعتنا من حاجات كتير.وأضافت: "الإفطار الجماعى غير موجود فكل واحد بيفطر لوحده في

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى، إن روحانيات الشهر الكريم مختلفة هذا العام، بسبب وباء كورونا وبعدنا عن أسرنا وأولادنا وعائلاتنا، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية وسياسات مكافحة العدوى داخل العزل التى منعتنا من حاجات كتير.



وأضافت: "الإفطار الجماعى غير موجود فكل واحد بيفطر لوحده في مكانه ويقوم فورا لشغله، بعد البعد عن أسرنا، وعدم السماح بإقامة صلاة الجماعة والتراويح للحد من التجمع".



وأوضحت: "أولنا إدخال البهجة وقمنا بتعليق زينة رمضان تم تعليقها خارج غرف المرضى فقط، ربنا جعلنا هنا فى الوقت ده، علشان نعالج ونخفف عن مرضى كتير، محتاجين لوجودنا ومعزولين أيضاً بس جوه غرفة، بعيد عن أسرهم أيضا مش حاسين روحانيات رمضان".



وتابعت: "يا رب نكون سبب فى شفاءهم جميعا وتزال الغمة فى أسرع وقت وترجع الفرحة فى بيوتنا كلنا".



وكشفت الدكتورة تيسير مجدى، نائب مدير مستشفى العجمى النموذجي، أنهم يستهلون شهر رمضان لتناول الإفطار، بعيدا عن أسرنا وأولادنا ولابد من أن نتحمل ذلك لهدف جميل وعظيم، وهو أن نكون سبب فى شفاء المرضى، داعية الله أن يكشف الغمة ويزيح البلاء.





