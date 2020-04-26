هاآرتس: وفاة زعيم كوريا الشمالية متأثرا بإصابته بكورونا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٣٨ ص

كيم

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلا عن تقارير لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" إن زعيم كوريا الشمالية توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، توفي عن عمر يناهز الـ 36 عاما، وذكرت شبكة بي بي سي أن توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكانت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية قد قالت في وقت ماضي من هذا الأسبوع إن زعيم كوريا الشمالية أجرى عملية جراحية وأن الإدارية الأمريكية تراقب عن كثب التقارير التي تقول إن حالته الصحية خطيرة للغاية.وكان موقع "NK " الكوري الجنوبي قد قال إنه أجرى العملية الجراحية في الثاني عشر من إبريل بمستشفى في شرقي

وكانت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية قد قالت في وقت ماضي من هذا الأسبوع إن زعيم كوريا الشمالية أجرى عملية جراحية وأن الإدارية الأمريكية تراقب عن كثب التقارير التي تقول إن حالته الصحية خطيرة للغاية.



وكان موقع "NK " الكوري الجنوبي قد قال إنه أجرى العملية الجراحية في الثاني عشر من إبريل بمستشفى في شرقي البلاد، وبعدها تم نقله إلى مقر إقامته الشخصي.



وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت إن الصين أرسلت وفدا طبيا إلى كوريا الشمالية للمساعدة في تقديم الرعاية الطبية لزعيم كوريا الشمالية.









