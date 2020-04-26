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علي جمعة يكشف قصة سيدنا إدريس مع ملك الموت

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ ص
علي جمعة
علي جمعة
كشف الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه روى أن سيدنا إدريس- عليه السلام- صادق ملكًا، فسأله عن عمره لينظم شؤون عبادته لله فيما تبقى من حياته؛ فأخده هذا الملك إلى السماء الرابعة وحينما قابل ملك الموت وهو ينزل إلى الأرض؛ فأخبره أنه سيقبض روحه الآن. وأضاف جمعة، خلال برنامجه "مصر أرض الأنبياء" مع الإعلامي عمرو خليل، على التليفزيون المصري، أن سيدنا إدريس- عليه السلام- كان مع الشفافية العليا وكثرة الذكر والتجلى لله- سبحانه وتعالى- على كشف مع الملائكة.
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هذا يفسر معني كون الله رفعه مكانًا عليًا أي قبض روحه وهو في السماء الرابعة، لافتًا: هنا وقف المفسرون مع الروايات الواردة عن علماء بني إسرائيل؛ خاصة بعد معرفتهم أن سيدنا إدريس هو أول من نزل عليه جبريل- عليه السلام-.ونوه المفتى السابق أن أول من خط بالقلم هو سيدنا إدريس، ومذكور
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الحجر- الصحي (1)

أطباء عزل العجمي يواجهون كورونا: ربنا يزيح الغمة

يتميز شهر رمضان الكريم عن غيره من الشهور بأنه يجمع بين جميع أفراد الأسرة الواحدة وخاصة فى الأيام الأولى لكن جاء فيروس كورونا المستجد،يلقي بظلاله على بعض الفئات وبخاصة أطباء الجيش الأبيض الذين يسهرون على خدمة وراحة المرضى الذين أصيبوا بالفيروس. وترصد " التحرير" آراء وشعور أطباء مستشفى العجمى النموذجى، والذى تم تخصيصها كواحدة من المستشفيات على مستوى الجمهورية لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس وكيف استطاعوا قضاء أول أيام رمضان بعيداً عن ذويهم وكيف قضوا وقتهم فى المستسفى.
المتسشار-نادر-سعد

متحدث الوزراء: أزمة كورونا قد تطول حتى نهاية 2020

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات في مصر حتى الآن، مطمئن رغم تزايد الأعداد، لأن تلك الأعداد، ما زالت في فلك توقعات الحكومة، وإمكانية الدولة في قطاع الصحة، وقدرتها الاستيعابية، لافتا إلى أن الخطط المستمرة تضمن ذلك، بما فيها فتح المدن الجامعية ونزل الشباب للحالات الأقل خطرا، والاعتماد على المستشفيات فقط في الحالات الحرجة. وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن 80% من الحالات حتى الآن غير حرجة، وكثير منها يشفى دون تدخل طبي.
المتسشار-نادر-سعد

الحكومة: لن نترك المواطن فريسة لفيروس كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم السبت، إن الوصول إلى قرار جعل الحظر يبدأ من الساعة التاسعة مساءً، استغرق ساعة ونصف من مدة اجتماع لجنة الأزمات، البالغ ساعتين نهاية الأسبوع الماضي يوم الخميس، وتم الاتفاق عليه بعد تدقيق وتمحيص شديدين. وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الإجراءات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل شهر رمضان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، هي لمدة 15 يوم، وسيتم النظر فيها في منتصف رمضان، وفقا للمعطيات.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الصحة: مستشفيات الحميات استقبلت 900 ألف مواطن منذ ظهور كورونا

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعين اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، الأول مع الأطقم الطبية بـ5 مسشتفيات عزل وهي: "أبو خليفة، العجمي، 15 مايو، العجوزة، ومستشفى النجيلة"، والثاني مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات الجمهورية؛ للاطمئنان على توافر كل الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى، وتوافر عدد كافٍ من القوى البشرية العاملة، بالإضافة إلى توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية.
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