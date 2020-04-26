علي جمعة يكشف قصة سيدنا إدريس مع ملك الموت

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٥٤ ص

علي جمعة

كشف الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه روى أن سيدنا إدريس- عليه السلام- صادق ملكًا، فسأله عن عمره لينظم شؤون عبادته لله فيما تبقى من حياته؛ فأخده هذا الملك إلى السماء الرابعة وحينما قابل ملك الموت وهو ينزل إلى الأرض؛ فأخبره أنه سيقبض روحه الآن. وأضاف جمعة، خلال برنامجه "مصر أرض الأنبياء" مع الإعلامي عمرو خليل، على التليفزيون المصري، أن سيدنا إدريس- عليه السلام- كان مع الشفافية العليا وكثرة الذكر والتجلى لله- سبحانه وتعالى- على كشف مع الملائكة.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هذا يفسر معني كون الله رفعه مكانًا عليًا أي قبض روحه وهو في السماء الرابعة، لافتًا: هنا وقف المفسرون مع الروايات الواردة عن علماء بني إسرائيل؛ خاصة بعد معرفتهم أن سيدنا إدريس هو أول من نزل عليه جبريل- عليه السلام-.ونوه المفتى السابق أن أول من خط بالقلم هو سيدنا إدريس، ومذكور

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن هذا يفسر معني كون الله رفعه مكانًا عليًا أي قبض روحه وهو في السماء الرابعة، لافتًا: هنا وقف المفسرون مع الروايات الواردة عن علماء بني إسرائيل؛ خاصة بعد معرفتهم أن سيدنا إدريس هو أول من نزل عليه جبريل- عليه السلام-.



ونوه المفتى السابق أن أول من خط بالقلم هو سيدنا إدريس، ومذكور ذلك في أحاديث نبوية مسندة؛ فجاء رجل إلى البخاري وقال له: " إن بعضنا يخطون" فقال له: " لقد كان نبي من أنبياء الله يخط" ولم يذكر اسمه، وجاء في رواية أخرى أنه نبي الله إدريس.



