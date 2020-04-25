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لهذه الأسباب الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه في أسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م
وزير المالية
وزير المالية
اعلنت وزارة المالية عن استهدافها الاقتراض من البنوك بقيمة إجمالية تبلغ 46.5 مليار جنيه لسداد الفجوة التمويلية بــ الموازنة العامة خلال الأسبوع الجاري. قال تقرير صادر عن أدوات الدين العام بالوزارة، إنه تم التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدبير عمليات الإقتراض المقررة بواقع 3 عطاءات علي مدار الأسبوع الجاري تشمل أيام الأحد و الخميس و الإثنين. ذكر التقرير إنه من المقرر بيع أذون خزانة من أجال " 91 و 273 و 364 و 182" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 29.5 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.
أوضح التقرير إنه من المستهدف بيع أجلي 91 و273 يوما بقيمة 19 مليار جنيه غدا الأحد و أجلي 182 و 364 يوما بـ20.5 مليار جنيه الخميس المقبل.ذكر التقرير أنه من المخطط بيع سندات خزانة لاستحقاقي 3 و7 سنوات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه خلال الإثنين المقبل.ومن المقرر أن تطرح وزارة المالية، صباح غدا "الأحد" أذون
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بترول (2)

لماذا فشلت اتفاقيات مصنع دمياط لإسالة الغاز؟

على الرغم من إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية في وقت سابق، تسوية كافة النزاعات القائمة بشأن مصنع الإسالة بدمياط مع الشركاء الأجانب من خلال إبرام اتفاقية تسوية واتفاقية إطارية مع كلًا من: شركة إيني، وشركة ناتورجي، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي "سيجاس"، وجمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة لإبرام اتفاقية تعاون مع كلا من: شركة إيني، وشركة سيجاس، إلا أنه منذ قليل تم إعلان الوزارة رسميا فشل كافة الاتفاقيات والمفاوضات المتعلقة بالتسوية مع الشركاء الأجانب.
شركات-البترول

في بيان رسمي.. البترول توضح مصير اتفاقيات مصنع الإسالة بدمياط

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، إنه بتاريخ 27 فبراير 2020، أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" إتفاقية تسوية وإتفاقية إطاريه مع كلا من: «شركة إيني، وشركة ناتورجي، وشركة يونيون فينوسا جاس، والشركة الإسبانية المصرية للغاز الطبيعي سيجاس، وجمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول»، كما أبرمت اتفاقية تعاون مع كل من شركة إيني وشركة سيجاس.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: 2.9 مليار جنيه استثمارات موجهة لبرامج التنمية المحلية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ونائب رئيس اللجنة التيسيرية لبرنامج التنمية المحلية بمحافظات صعيد مصر، اجتماعًا مع فريق عمل البرنامج؛ وذلك لبحث الموقف التنفيذى للبرنامج فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة بمحافظات الصعيد. وخلال اللقاء أشادت السعيد بالدور الذى تقوم به لجنة التسيير برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى دعم تنفيذ أنشطة ومشروعات البرنامج؛ لخلق نموذج تنموى قابل للتكرار بمحافظات الصعيد يعتمد على التنمية الاقتصادية المحلية القائمة على دعم الميزة النسبية والتنافسية للمحافظة.
مصافي-النفط-الأمريكية

أسعار النفط العالمية تعاود الارتفاع لهذه الأسباب

ارتفعت أسعار النفط أمس الخميس، وسط مؤشرات على أن المنتجين يخفضون الإنتاج لمواجهة انهيار الطلب بفعل جائحة فيروس كورونا التى تعصف باقتصاديات العالم، بينما تحركت ولاية أوكلاهوما الأمريكية أيضا لمساعدة شركات النفط على ضخ كميات أقل. وحذر محللون من أن ارتفاع الأسعار قد يكون مؤقتا مع امتلاء صهاريج التخزين فى أنحاء العالم، لكن الأسعار شهدت تعافيا مع إعادة تقييم المستثمرين لمتانة الاقتصاد العالمى فى ظل حالة الطوارئ الصحية العالمية. وصعد أمس خام برنت 99 سنتا، أو 15%، إلى 21.36 دولار للبرميل، بعدما ارتفع أكثر من 5% أمس الأول الأربعاء.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تقليص ساعات الحظر.. قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن إجراءات حظر تحرك المواطنين ستستمر من التاسعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي خلال شهر رمضان المعظم بداية من صباح غد الجمعة، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى الإعلان عن القرارات الجديدة، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى السماح بفتح المحال والمراكز التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع، مع الحرص على تخفيض العمالة في جميع مؤسسات الدولة، كما هو متبع في السابق.
الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء

3 شهداء و43 مصابا.. «الأطباء» تكشف حصيلة ضحايا كورونا من الجيش الأبيض

أصدرت نقابة الأطباء، اليوم السبت، بيانا رسميا، كشفت فيه حصيلة ضحايا الجيش الأبيض من فيروس كورونا منذ ظهوره في مصر، مشيرة إلى أنه طبقا للبيانات الواردة من النقابات للفرعية، فإن ما تم حصره حتى الآن من إصابات الأطباء بالفيروس المستجد، هو إصابة 43 طبيبًا واستشهاد 3 أطباء، اثنان منهم بعدوى مجتمعية بعيدا عن العمل، وأضافت النقابة أن "الحصر ما زال مستمرا ومرشحا للزيادة"، داعية وزارة الصحة للإعلان عن الوضع الصحي للأطباء والأطقم الطبيه أسوة بدول العالم، مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم بواجبها النقابي حيال أسرهم.
اعمال-حفر-مترو-الانفاق-الخط-الثالث-بالزمالك

حقيقة توقف مشروعات مترو الأنفاق بسبب كورونا

نفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقف العمل بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق بسبب أزمة كورونا. وأكدت وزارة النقل، في بيان اليوم الجمعة، أن ما تم تداوله غير صحيح، وكافة مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بما فيها مشروعات الخط الثالث والرابع لمترو الأنفاق وكذلك القطار الكهربائي والمونوريل وغيرها مستمرة دون توقف. وأوضحت وزارة النقل أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المخطط لها دون توقف.
مصطفى-مدبولي

علاج فيروس كورونا وفتح المساجد.. الحكومة تنفي 18 شائعة

رصد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، عدد كبير من الشائعات خلال أسبوع، خاصة عن فيروس كورونا، وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
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