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"غرف مسنجر" فيسبوك.. ذراع جديدة للأخطبوط الأزرق

تحرير:أحمد البرماوي ٢٥ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٠ م
فيسبوك
فيسبوك
أطلقت فيسبوك Facebook خدمتها الجديدة لمؤتمرات الفيديو، التي أطلقت عليها اسم غرف مسنجر Messenger Rooms، والتي تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدما في المكالمة الواحدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن ميزات البث المباشر للخدمة الجديدة تتسع لتشمل مختلف خدمات فيسبوك، في خطوة لدمج خدمات التراسل الفوري التابعة لها، حيث يمكن لمستخدمي خدمات إنستجرام وواتساب الانضمام إلى المحادثات الجماعية المرئية. وفي بيان صحفي، قالت فيسبوك إن خدمة “مسنجر رومز” تسمح بمشاركة ما يصل إلى 50 مستخدما في المكالمة، ولكنها ستعرض 16 مشاركا فقط على شاشة أجهزة الكمبيوتر المكتبية.
وستعرض 8 مشاركين فقط على شاشات الأجهزة المحمولة، في تصميم شبيه بما تقدمه خدمة "زووم" Zoom المنافسة.كذلك، سيكون بإمكان مستخدمي فيسبوك مشاركة روابط لإتاحة الفرصة لغير مستخدميها للانضمام إلى مكالمات “مسنجر رومز” عبر متصفحات الويب على أجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة المحمولة، ما يعني عدم الحاجة إلى تنزيل
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