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الأوقاف تضع 3 ضوابط بشأن تشغيل قرآن المغرب أو الفجر

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٣٤ ص
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - صورة أرشيفية
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة - صورة أرشيفية
أكدت وزارة الأوقاف أن جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة وجميع مؤسساتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) هدفها حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وهي تقيس في جميع أمورها المصالح والمفاسد، ومعلوم أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وأن المفسدة اليسيرة قد تحتمل لأجل تحقيق مصلحة عظيمة، مضيفة أن وزارة الأوقاف تعي أن دورها الأساسي إنما هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، وأنها تراعي المصالح المعتبرة في كل قراراتها وتوقيت هذه القرارات.
وذكرت الوزارة أنها لم تصدر أي قرار على الإطلاق بمنع قراءة القرآن الكريم، فدورها هو خدمة القرآن الكريم، ورمضان هو شهر القرآن، وأنشأت الوزارة خلال العامين الماضيين 1170 مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وافتتحت 69 مركزا لإعداد محفظي القرآن الكريم.وأوضحت أنه فيما يتصل بتعليق الجمع والجماعات فإنها طبقت ما أجمعت
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مغادرة رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا

غادرت رحلة طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني رقم 2111، اليوم الأحد، إلى فرانكفورت بألمانيا لإعادة المصريين العالقين هناك.
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عزل غرفة عناية في مستشفى بالإسماعيلية بعد اكتشاف مريض كورونا

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه حرصا من إدارة الجامعة على مراعاة الشفافية والمصداقية، فإنه تم عرض تقرير تفصيلي عن حالة مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستشفى التخصصي، والذي تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة.
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بدء حجز وحدات الإسكان الفاخر إلكترونيا في 6 مدن جديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدأ، اليوم الأحد، وحتى 4 يونيو المقبل، فتح باب التسجيل إليكترونيا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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الأوقاف: لا قرارات بشأن فتح المساجد خلال الأيام المقبلة

نفى الدكتور أحمد القاضي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، وجود أي قرارات جديدة تتعلق بفتح المساجد خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن القرار معلق حتى زوال العلة "وباء كورونا".
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الأوقاف تقرر تعليق جميع الأنشطة الجماعية في رمضان

قررت وزارة الأوقاف تعليق جميع الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد في محيط المساجد أو ملحقاتها، كإجراء احترازي؛ نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا، وبحسب البيان، أكدت الوزارة على حظر أي عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة.
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الأوقاف تلغي موائد الإفطار العامة: الفقراء أولى بالسلع

أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام، وتؤكد على جميع أهل الخير ولجان البر والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في الشهر الكريم أن تبادر بإخراج ذلك نقدًا أو سلعًا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك، مؤكدة أن النقد أنفع للفقير لسعة التصرف فيه.
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حقيقة عودة صلاة الجمعة والجماعة الأسبوع المقبل

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قرار وزارة الأوقاف بعودة صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد الأسبوع المقبل.
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