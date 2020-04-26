ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٠ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة ليصل إلى 154 ألفا و175 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 140 حالة وفاة ليصل إلى 5 آلاف و640 حالة، ومن ناحية أخرى اقترح "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا" (ZMD) تعديل الآذان بما يتوافق مؤقتاًمع حالة انتشار فيروس كورونا، وقال أيمن مزيك رئيس المجلس: "أعتقد أنه من المتصور أن نداء حي على الصلاة في الآذان للصلوات سيتحول إلى ألا صلّوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم".

يذكر أن هذا التعديل في الأذان يجرى العمل به في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي. وتم إغلاق المساجد والكنائس والمعابد اليهودية والمواقع الدينية الأخرى في ألمانيا كإجراء للحد من تفشي فيروس كورونا في التجمعات. وخلال أزمة تفشي الفيروس، سمحت السلطات المحلية في أماكن كثيرة في ألمانيا بإذاعة الآذان خارج المساجد. وتقول الجمعيات