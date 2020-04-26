المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن الحكم الذاتي

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص

توتر الأوضاع في اليمن - صورة أرشيفية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في خطوة وصفتها الحكومة المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية بأنها سيكون لها «تبعات كارثية» لاتفاق السلام المبرم في نوفمبر، وبموجب اتفاق تم التوصل إليه في الرياض لإنهاء الصراع على السلطة، كان من المفترض أن ينضم المجلس الانتقالي الجنوبي ومناطق أخرى بجنوب اليمن إلى حكومة وطنية جديدة، ووضع كل القوات تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وأعلن بيان للمجلس الانتقالي الجنوبي إقامة إدارة ذاتية في الجنوب ابتداء من منتصف ليل أمس السبت، كما أعلن أيضا حالة الطوارئ في مدينة عدن وكل المحافظات الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا عبر حسابها على موقع «تويتر»، إن «إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام