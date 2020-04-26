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البيت الأبيض يكشف حقيقة تغيير وزير الصحة بسبب كورونا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية
ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال وبوليتيكو"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، بسبب خطوات خاطئة اتخذت في بداية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، إلا أن جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض، نفى ذلك، قائلا: "وزارة الصحة بقيادة أزار تواصل الريادة في عدد من أولويات الرئيس، وإن أي تكهن بشأن الأفراد يتسم بعدم المسؤولية ويعد تشتيتا عن ردنا كحكومة على كوفيد-19". وذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن 6 أشخاص على دراية بالمناقشات، إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة. وقالت كايتلين أوكلي المتحدثة باسم وزارة الصحة: «الوزير أزار مشغول في التعامل مع أزمة عالمية للصحة العامة وليس لديه وقت للمكائد». والأسبوع الماضي، نشرت "وول ستريت جورنال"، مقالا عن
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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

بومبيو: برنامج إيران الفضائي ليس سلميا وتصريحات مسؤوليها كاذبة

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت هجوما جديدا على إيران، مشددا على أن برنامجها الفضائي لا يحمل طابعا سلميا، ويشكل خطرا على العالم، بحسب "روسيا اليوم". ووصف بومبيو إصرار إيران المستمر على مدى سنين على أن برنامجها الفضائي سلمي ومدني، بأنه "ادعاءات لم تثق بها إدارة الرئيس دونالد ترامب يوما".
ترامب (1)

ترامب يكشف عن وصفة لتدمير كورونا خلال دقيقة واحدة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بأن الفيروس التاجي يموت في دقيقة واحدة عند تعرضه لأشعة مباشرة، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "شريطة أن نعرض الجسم للتأثيرات القوية للأشعة فوق البنفسجية أو ببساطة لضوء قوي للغاية.. إذا استطعت إيصال الضوء داخل الجسم، من خلال الجلد أو أي شيء آخر، فعندئذ يدمره في دقيقة"، من دون أن يحدد الرئيس الأمريكي مصدر هذه الفرضية. وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد لفت في وقت سابق إلى أن الشمس "تعيق انتشار الفيروس التاجي"، ولكن فقط في الطقس الدافئ.
مجلس النواب الأمريكي

النواب الأمريكي يوافق على حزمة دعم جديدة ضد كورونا

وافق مجلس النواب الأمريكي بالأغلبية على حزمة مساعدات جديدة بـ484 مليار دولار لدعم الاقتصاد ضد تأثير جائحة كورونا، إذ يشمل التشريع الجديد تأمين الرواتب بالكامل ويوفر التمويل اللازم للرعاية الصحية، بما يشمل نحو 310 مليارات دولار لدعم الشركات الصغيرة وموظفيها، ونحو 100 مليار دولار للمستشفيات واختبارات كورونا، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.
قطة كارل لاغرفيلد (2)

أمريكا تسجل أول إصابة لحيوان أليف بفيروس «كورونا»

رغم تأكيد السلطات الصحية الأمريكية، أنه لا توجد أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الحيوانات الأليفة إلى البشر، إلا أن تقارير من مختلف أنحاء العالم أشارت إلى تسجيل إصابات للحيوانات بالفيروس، وفقًا لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، وأصبحت قطتان في نيويورك أول حيوانين أليفين في الولايات المتحدة تثبت الاختبارات إصابتهما بفيروس كورونا. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن القطتين، وهما من منطقتين مختلفتين في ولاية نيويورك، أصيبتا باعتلال معتدل في الجهاز التنفسي ومن المتوقع شفاؤهما تمامًا.
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أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك

حاكم نيويورك: ترامب لم يضغط لإعادة فتح الاقتصاد

صرح حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، بأنه بحث مع الرئيس دونالد ترامب مسائل تقديم الدعم الفيدرالي في محاربة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأن اللقاء كان بناءً، والنقاشات كانت حول إجراء الفحوصات ومشاكل الميزانية، مضيفا: "أمامنا مهمة ضخمة ينبغي علينا إنجازها وترك جميع الأمور الأخرى جانبا، وكانت نبرة المناقشات عملية وفعالة جدا، كما أن الولايات تحتاج إلى الدعم من الحكومة الفيدرالية، فنيويورك لم تعد تحتاج إلى سفينة المستشفى كومفورت الطبية"، جاء ذلك في تصريحات صحفية، عقب لقائه مع ترامب، اليوم الأربعاء.
حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت

ولايات أمريكية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق التام

أعلن حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت، في كلمة تلفزيونية، اليوم السبت، أن ولايته ستبدأ تخفيف أوامر الإغلاق التام الأسبوع المقبل، إذ أن شركات البيع بالتجزئة غير الضرورية ستبدأ عملها بجمع الطلبات وتوصيلها بدءا من يوم الجمعة المقبل، بينما سيعاد بدءا من الإثنين المقبل فتح حدائق بالولاية مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي، قائلا: "نبدأ الآن في رؤية بصيص أمل أن أسوأ ما في كوفيد-19 قد نتجاوزه قريبا". كما قال حكام ولايات أخرى إنه سيجري تخفيف بعض القيود، في الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات ضد الإجراءات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد.
دونالد ترامب

ترامب: أمور غريبة تحيط بأصل فيروس «كورونا»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أمورا غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا: "الحكومة تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين، فهناك أمور غريبة كثيرة بدأت تحدث ولكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". ويعد مصدر الفيروس لغزا، ويشير الإجماع العلمي الواسع إلى أن الفيروس بدأ أصلا في الخفافيش، وذكرت محطة "فوكس نيوز" سابقا، أن الفيروس بدأ في مختبر بمدينة ووهان في إطار جهود الصين لإظهار كفاءة جهودها لتحديد ومكافحة الفيروسات.
دونالد ترامب

وفيات كورونا اليومية في أمريكا تتجاوز 2600 حالة وفاة

أعلنت جامعة "هوبكنز" الأمريكية، اليوم الخميس، عن تسجيل الولايات المتحدة 2600 وفاة في 24 ساعة فقط، وهو أكبر معدل يومي للوفيات سجله العالم حتى الآن، وتكرر سيناريو إسبانيا مع الولايات المتحدة، فقد سجلت إسبانيا، أمس الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات في تاريخ البلاد (1220 إصابة جديدة)، بعد يوم واحد من قرارات تخفيف إجراءات العزل، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد إلى 88 ألفا و201 حالة، وسط تحذيرات من الصحة العالمية بأن العالم لم يصل بعد إلى ذروة تفشي فيروس كورونا.
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