البيت الأبيض يكشف حقيقة تغيير وزير الصحة بسبب كورونا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٧ ص

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - صورة أرشيفية

ذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال وبوليتيكو"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفكر في تغيير وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس أزار، بسبب خطوات خاطئة اتخذت في بداية التعامل مع فيروس كورونا المستجد، إلا أن جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض، نفى ذلك، قائلا: "وزارة الصحة بقيادة أزار تواصل الريادة في عدد من أولويات الرئيس، وإن أي تكهن بشأن الأفراد يتسم بعدم المسؤولية ويعد تشتيتا عن ردنا كحكومة على كوفيد-19". وذكرت "وول ستريت جورنال" نقلا عن 6 أشخاص على دراية بالمناقشات، إن خيبة الأمل في أزار تزيد لكن الإدارة تحجم عن إجراء تغييرات كبيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لوقف الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 53 ألف شخص في الولايات المتحدة. وقالت كايتلين أوكلي المتحدثة باسم وزارة الصحة: «الوزير أزار مشغول في التعامل مع أزمة عالمية للصحة العامة وليس لديه وقت للمكائد». والأسبوع الماضي، نشرت "وول ستريت جورنال"، مقالا عن