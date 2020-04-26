إرهاب

تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بدمشق

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص
الحرب في سوريا - صورة أرشيفية
الحرب في سوريا - صورة أرشيفية
أعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين اليوم الأحد، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة". وتتزايد الخسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إزاء سقوط قتلى من مرتزقته في سوريا وليبيا، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة "بدون طيار" في ليبيا، هذا بجانب الخسائر التي مني بها نظام بسبب تفاقم فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تركيا، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات.
وقتل عدد من مرتزقة النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون، جراء تجدد الاقتتال بين هذه التنظيمات في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة بسوريا على تقاسم المسروقات وعمليات السطو التي يقدمون عليها في المنطقة. ووقع قتال بالأسلحة المتنوعة اندلع بين مرتزقة الاحتلال التركي في
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تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

مرصد الإفتاء يحذر من تمدد داعش نحو جزر المالديف

ذكر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير حديث له، أن تنظيم "داعش" بات يصعد اهتمامه بجزر المالديف عبر عمليات الذئاب المنفردة التي ينفذها عناصر تبايع التنظيم هناك، في محاولة جديدة من التنظيم للبحث عن موطئ قدم يتحرك من خلاله في تنفيذ مزيد من العمليات الإرهابية.
إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة بالعراق

سقوط صاروخين بالقرب من شركة صينية جنوبي بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم السبت، سقوط صاروخى "كاتيوشا" قرب شركة صينية فى منطقة "النهروان" جنوبى بغداد. وذكرت الخلية، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن صاروخين من نوع "كاتيوشا" سقطا بالقرب من الشركة الصينية بالنهروان ضمن قاطع الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية، موضحة أن الصاروخين لم يسفرا عن وقوع أى خسائر بشرية. وكانت الجيش العراقى، نفذ بالتعاون مع الحشد الشعبى، أمس الجمعة، عملية أمنية لتعقب خلايا تنظيم "داعش" الإرهابى، والسيطرة على تحركاتهم فى صحراء غرب الأنبار.
الغام (2)

مصرع وإصابة 3 أطفال في انفجار لغم زرعه «داعش» بتدمر

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب شقيقهما بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في مدينة تدمر السورية، بعد انفجار لغم زرعته عناصر إرهابية من تنظيم "داعش"، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير عام الهيئة العامة لمستشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة، أن طفلين شقيقين عمرهما 6 و7 سنوات لقيا مصرعهما نتيجة إصابتهما البالغة بشظايا ناتجة عن انفجار لغم من مخلفات إرهابيي "داعش"، مشيرا إلى أن شقيق الطفلين الثالث عمره 3 سنوات تعرض لجروح، حيث أجريت له الإسعافات الأولية اللازمة في مستشفى تدمر.
طالبان (1)

أفغانستان تطلق سراح الدفعة الثالثة من سجناء طالبان

أكد مجلس الأمن القومي الأفغاني، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الحكومة أطلقت سراح دفعة ثالثة تضم 100 سجين من عناصر طالبان، قائا إن الحالة الصحية والعمر ومدة العقوبة المتبقية هي عوامل تم وضعها في الاعتبار عند اختيار السجناء الذين تم الإفراج عنهم، وأطلقت الحكومة سراح ما مجموعه 300 سجين من طالبان منذ يوم الأربعاء الماضي. وصرح مسؤول، في وقت سابق اليوم الأحد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه سيتم إطلاق سراح مجموعة أخرى على مدار اليوم، لكن دون تحديد الرقم بشكل دقيق.
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الغام (2)

مصرع وإصابة 3 أطفال في انفجار لغم زرعه «داعش» بتدمر

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب شقيقهما بجروح خطيرة، اليوم الثلاثاء، في مدينة تدمر السورية، بعد انفجار لغم زرعته عناصر إرهابية من تنظيم "داعش"، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير عام الهيئة العامة لمستشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة، أن طفلين شقيقين عمرهما 6 و7 سنوات لقيا مصرعهما نتيجة إصابتهما البالغة بشظايا ناتجة عن انفجار لغم من مخلفات إرهابيي "داعش"، مشيرا إلى أن شقيق الطفلين الثالث عمره 3 سنوات تعرض لجروح، حيث أجريت له الإسعافات الأولية اللازمة في مستشفى تدمر.
دار-الافتاء-المصرية

الإفتاء: مؤتمر الإخوان حول كورونا يحمل دوافع خبيثة

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء، من الرسائل الخفية والدوافع الخبيثة التي حملها المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذي عقد أول من أمس الأحد، في تركيا تحت عنوان "التعاون والمشاركة فريضة"، مشيرا إلى أن المؤتمر سعى في المقام الأول إلى غسل يد الجماعة من الدماء والعنف والإرهاب تجاه المجتمع المصري، وتصوير الأمر وكأنه خلاف سياسي يمكن تنحيته لمواجهة وباء كورونا.
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