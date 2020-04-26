تفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين بدمشق

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

الحرب في سوريا - صورة أرشيفية

أعلن مصدر عسكري بسوريا، في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن تفجير وحدات الهندسة مخلفات الإرهابيين اليوم الأحد، قائلا: "ستقوم بعض وحدات الهندسة اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق خلال الساعات المقبلة". وتتزايد الخسائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إزاء سقوط قتلى من مرتزقته في سوريا وليبيا، فضلا عن سقوط طائرات مسيرة "بدون طيار" في ليبيا، هذا بجانب الخسائر التي مني بها نظام بسبب تفاقم فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في تركيا، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات.

وقتل عدد من مرتزقة النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون، جراء تجدد الاقتتال بين هذه التنظيمات في مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة بسوريا على تقاسم المسروقات وعمليات السطو التي يقدمون عليها في المنطقة. ووقع قتال بالأسلحة المتنوعة اندلع بين مرتزقة الاحتلال التركي في