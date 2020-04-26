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للحفاظ على صحتك في رمضان.. إليك 5 نصائح فعالة

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص
الطعام - صورة أرشيفية
الطعام - صورة أرشيفية
الإفراط في تناول الطعام في أثناء الإفطار خلال شهر رضمان هو أحد العادات المتبعة التي يقع فيها الكثيرون، لذا عليك أن تنتبه جيدا، للحفاظ على صحتك، وينصح الخبراء دوما بتناول الألياف الغذائية، التي تمنح الجسم الترطيب، وتزيد من معدلات الشبع، وتسهل من عملية الهضم، ويوصى أيضا بأهمية السحور، لتحمل ساعات الصيام الطويلة، بجانب شرب العصائر الطبيعية، وذلك نقلا عن موقع "Healthxchange".
يزيد الصيام من خطورة تعرضك للجفاف، بسبب عدم تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالماء والسوائل، لذا عليك باتباع النصائح الآتية، للحفاظ على صحة جسمك خلال الشهر الفضيل، - لا تنسى وجبة السحور، لأنها تمدك بالعناصر الغذائية الهامة والسوائل، التي تساعد في الحماية من الجفاف. - لا تفرط في تناول الطعام في أثناء
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النوم المتقطع

لا تجعل «كورونا» يحدث خللا في جدول نومك

تغيرت العادات اليومية كثيرا بعد أزمة فيروس الكورونا، وخاصة بعد تطبيق قرارات العمل من المنزل، إذ ستجد نفسك في حيرة، لا تتمكن من تنظيم الوقت بشكل جيد، بجانب تناول طعام غير صحي، لا يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وبالنسبة للنوم، يقول خبراء التغذية والصحة، إن النوم تأثر كثيرا في فترة العزل الصحي، بسبب العمل من البيت والقلق والتوتر، وربما يتعرض البعض للأرق واضطرابات النوم، وعدم القدرة على التوازن، لذا لا بد من التعرف على المحفزات، للحصول على نوم صحي، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
9be4db0eaac050dd431bb7812b4f3435b515f097

الضرر مستمر.. كورونا يغير لون الجلد إلى الأسود

ما زال خطر كوورنا يحاوطنا من كل مكان، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وليس لدينا ما نفعله سوى البقاء في المنزل، لتجنب التجمعات والاختلاط، وعليك أن تعي جيدًا خطورة الوباء المستجد، إذ كشفت الدراسات أن كورونا يترك آثارا سلبية، حتى بعد الشفاء منه، وذلك ما وضحه طبيبان في الصين، إذ تحدث أحدهما عن تغير لون الجلد إلى الأسود، ونتج ذلك من تلف الكبد، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بالصحة على نطاق واسع، نقلًا عن الموقع البريطاني "Mirror".
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