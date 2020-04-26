للحفاظ على صحتك في رمضان.. إليك 5 نصائح فعالة

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

الطعام - صورة أرشيفية

الإفراط في تناول الطعام في أثناء الإفطار خلال شهر رضمان هو أحد العادات المتبعة التي يقع فيها الكثيرون، لذا عليك أن تنتبه جيدا، للحفاظ على صحتك، وينصح الخبراء دوما بتناول الألياف الغذائية، التي تمنح الجسم الترطيب، وتزيد من معدلات الشبع، وتسهل من عملية الهضم، ويوصى أيضا بأهمية السحور، لتحمل ساعات الصيام الطويلة، بجانب شرب العصائر الطبيعية، وذلك نقلا عن موقع "Healthxchange".

يزيد الصيام من خطورة تعرضك للجفاف، بسبب عدم تناول كميات كافية من الأطعمة الغنية بالماء والسوائل، لذا عليك باتباع النصائح الآتية، للحفاظ على صحة جسمك خلال الشهر الفضيل، - لا تنسى وجبة السحور، لأنها تمدك بالعناصر الغذائية الهامة والسوائل، التي تساعد في الحماية من الجفاف. - لا تفرط في تناول الطعام في أثناء