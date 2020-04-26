السعودية ترفع الحظر جزئيا باستثناء المناطق المعزولة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٦ ص

الملك سلمان - صورة أرشيفية

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، صدر أمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة.

وسيكون ذلك ابتداء من اليوم الأحد، وحتى يوم 13 مايو المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى 24 ساعة، في مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة. كما شمل الأمر أنه إضافة إلى الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة،