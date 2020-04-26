بدء حجز وحدات الإسكان الفاخر إلكترونيا في 6 مدن جديدة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص

عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - صورة أرشيفية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدأ، اليوم الأحد، وحتى 4 يونيو المقبل، فتح باب التسجيل إليكترونيا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.

من جانبه، أوضح محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).



