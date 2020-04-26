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بدء حجز وحدات الإسكان الفاخر إلكترونيا في 6 مدن جديدة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٠ ص
عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - صورة أرشيفية
عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - صورة أرشيفية
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدأ، اليوم الأحد، وحتى 4 يونيو المقبل، فتح باب التسجيل إليكترونيا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
من جانبه، أوضح محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه يقوم المواطن بالدخول على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).

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الإسكان: بدء حجز 1359 وحدة سكنية إلكترونيا بمشروع «JANNA»

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدءا من الأحد المقبل، وحتي مساء الخميس 4 يونيو 2020، سيتم فتح باب التسجيل إلكترونيًا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين الأرضى والأخير بمشروع «JANNA» للإسكان الفاخر بـ6 مدن جديدة وهي 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية بمشروع «JANNA»

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ1359 وحدة سكنية (أرضي، أخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة، وهي: 6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (1)

وزير الإسكان يوجه بتجهيز أراضي لإنشاء 250 ألف وحدة جديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء 250 ألف وحدة سكنية جديدة بمشروع الإسكان الاجتماعي، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة.
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