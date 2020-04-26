روحاني: سنفتح المساجد في المناطق الأقل خطورة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٠٦ ص

الرئيس الإيراني حسن روحاني - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة للإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "سيتم تقسيم البلاد لمناطق بيضاء وصفراء وحمراء، طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم في المناطق الأقل خطورة" -إلا أن روحاني لم يحدد موعدا لذلك- مضيفا: "من غير الممكن حاليا تحديد موعد لانتهاء كورونا لعدم التوصل حتى الآن لدواء أو لقاح حاسم وبالتالي لا يمكن وضع رؤية اقتصادية واجتماعية دقيقة"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.

ووفقا للبيانات الرسمية، سجلت إيران أكثر من 89 ألف إصابة بكورونا، إلى جانب 5 آلاف 650 حالة وفاة، وسبق أن أعلن روحاني أن العتبات المقدسة والمساجد ستظل مغلقة حتى 4 مايو المقبل، موضحا أنه سيتم بعد هذا الموعد عقد جلسات لدراسة الأوضاع، ليتقرر بعدها إما إبقاء الوضع على ما هو عليه أو اتخاذ قرارات جديدة. وتابع: