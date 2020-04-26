الإعلام الكوري الشمالي يلتزم الصمت حول صحة كيم جونج

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٥ ص

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية

وسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن كيم أعرب عن تقديره للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة سامجيون الحدودية الشمالية، كما أصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا، اليوم، أفادت خلاله بأن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء. وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامجيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا.

ولم يظهر كيم منذ حوالي أسبوعين، منذ 11 أبريل الجاري، عندما كان يرأس اجتماعا لحزب العمال، غير أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونج أون أو حالته الصحية. إلا أن صحيفة "صنداي تايمز" نشرت موضوعا بعنوان: "تقارير عن وفاة أو احتضار كيم جونج أون، الطاغية المتواري