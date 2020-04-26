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الإعلام الكوري الشمالي يلتزم الصمت حول صحة كيم جونج

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٥ ص
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون - صورة أرشيفية
وسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن كيم أعرب عن تقديره للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة سامجيون الحدودية الشمالية، كما أصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريرا مماثلا أيضا، اليوم، أفادت خلاله بأن كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء. وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامجيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا.
ولم يظهر كيم منذ حوالي أسبوعين، منذ 11 أبريل الجاري، عندما كان يرأس اجتماعا لحزب العمال، غير أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونج أون أو حالته الصحية. إلا أن صحيفة "صنداي تايمز" نشرت موضوعا بعنوان: "تقارير عن وفاة أو احتضار كيم جونج أون، الطاغية المتواري
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مستشار رئيس كوريا الجنوبية يتحدث عن الحالة الصحية لكيم جونج أون

قال تشونغ إن مون، مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "على قيد الحياة وفي وضع جيد"، حسبما نقلت "روسيا اليوم". وفي حديثه مع قناة :"فوكس نيوز" الأمريكية، أكد المستشار أن "موقف حكومتنا في هذا الشأن ثابت، كيم جونغ أون على قيد الحياة وهو في وضع جيد. لقد كان مقيما في منطقة وونسان منذ 13 أبريل. ولم يتم رصد أي حركات مثيرة للريبة حتى الآن".
فيروس- كورونا (8)

روسيا تجري أكثر من 2.8 مليون اختبار للكشف عن كورونا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إجراء 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس السبت، لتتخطى بذلك الحصيلة 2.8 مليون عملية فحص، مضيفة أن 173 ألف شخص في روسيا يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوصات "كورونا" بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد عن 5 ملايين اختبار. وفي سياق متصل، كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجهات المعنية بإعداد مقترحاتها للوقاية من كورونا حتى نهاية أبريل الجاري.
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روحاني: سنفتح المساجد في المناطق الأقل خطورة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، عن فتح المراكز الدينية في المناطق الأقل خطورة للإصابة بفيروس كورونا، قائلا: "سيتم تقسيم البلاد لمناطق بيضاء وصفراء وحمراء، طبقا لانتشار فيروس كورونا ومقررات وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن المساجد والعتبات المقدسة وصلاة الجمعة ستفتح بناء على هذا التقسيم في المناطق الأقل خطورة" -إلا أن روحاني لم يحدد موعدا لذلك- مضيفا: "من غير الممكن حاليا تحديد موعد لانتهاء كورونا لعدم التوصل حتى الآن لدواء أو لقاح حاسم وبالتالي لا يمكن وضع رؤية اقتصادية واجتماعية دقيقة"، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية.
كورونا والحجر الصحي (15)

ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة ليصل إلى 154 ألفا و175 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات بواقع 140 حالة وفاة ليصل إلى 5 آلاف و640 حالة، ومن ناحية أخرى اقترح "المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا" (ZMD) تعديل الآذان بما يتوافق مؤقتاًمع حالة انتشار فيروس كورونا، وقال أيمن مزيك رئيس المجلس: "أعتقد أنه من المتصور أن نداء حي على الصلاة في الآذان للصلوات سيتحول إلى ألا صلّوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم".
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هاآرتس: وفاة زعيم كوريا الشمالية متأثرا بإصابته بكورونا

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، نقلا عن تقارير لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" إن زعيم كوريا الشمالية توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا. وأوضحت الصحيفة أن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، توفي عن عمر يناهز الـ 36 عاما، وذكرت شبكة بي بي سي أن توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.
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أمريكا تطلق طائرة تجسس فوق كوريا الشمالية

ذكر موقع "إيركرافت سبوتس" الأمريكي والمتخصص في تتبع حركة الطيران المدني فوق كوريا الجنوبية، في تغريدة له، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق طائرة مراقبة أمريكية فوق كوريا الجنوبية، وهو الحدث الأحدث ضمن سلسلة من عمليات إطلاق طائرات بشكل شبه يومي لمراقبة كوريا الشمالية، وسط تكهنات بشأن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، مضيفا أنه تم رصد طائرة طراز "آر-سي-135 دبليو ريفيت جونت" التابعة لسلاح الجو الأمريكي في السماء فوق سول وإقليم جيونجي المجاور، دون أن يحدد وقت تنفيذ العملية.
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ترامب: أتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية بصحة جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتمنى حظا سعيدا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وأن يكون بصحة جيدة، وذلك في ضوء تقارير إعلامية تفيد بأنه في حالة صحية حرجة عقب خضوعه لجراحة، رغم عدم تأكيد ترامب لصحة تلك التقارير الإعلامية. وأشار إلى التقرير الإعلامي الأولي الذي أورد هذا النبأ جاء من شبكة (سي إن إن)، موضحا: "أنا لا أمنحها قدرا كبيرا من المصداقية". ولم يرد تعليق من كوريا الشمالية كما لم يؤكد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي تلك التقارير، قائلا إنه لا توجد مؤشرات على أن كيم يعاني من مشكلات صحية.
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الصين تعلق على تقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها على علم بتقارير إعلامية حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، لكنها لا تعرف مصدر هذه الأخبار. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، جين شوانغ، في تصريح صحفي: "لفتنا الانتباه إلى التقارير الإعلامية حول هذا الموضوع، لكننا لا نعرف مصدرها". وأكد المتحدث أن الصين وكوريا الشمالية جارتان صديقتان، مضيفا: "جمهورية الصين الشعبية مستعدة للعمل مع كوريا الشمالية من أجل تطوير العلاقات الثنائية بشكل مستمر".
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