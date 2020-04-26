صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

مفيد للعظام والمعدة.. 4 فوائد للمشمش المجفف

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص
المشمش المجفف - صورة أرشيفية
المشمش المجفف - صورة أرشيفية
يعتبر المشمش المجفف أحد الفواكه الشائعة في شهر رمضان، ونتناوله دائما مع التمر والتين المجفف، وغيرها من الفواكه اللذيذة، ومن حيث القيمة الغذائية، فهو غني بمعدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، على سبيل المثال البروتين والألياف الغذائية وفيتامين C، والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما يساعد في تحسين الرؤية، والتعزيز من صحة العظام، وزيادة الدورة الدموية في الجسم، وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى، ولكن ينبغي تناوله بكميات محدودة، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".
يتيمز المشمش بعدة فوائد صحية، تمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة، التي تساعده في الحفاظ على صحته، وفيما يلي بعض منها: - يساعد المشمش على تحسين الرؤية، كما يقلل من الإجهاد التأكسدي في الشبكية، ويقلل أيضًا من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين. - يعزز من الجهاز التنفسي بشكل كبير، حيث يساعد في تقليل التهابات
اقرأ المزيد
تمرات

صحي للمخ والجسم..3 فوائد رائعة للتمر

أشرقت اليوم شمس أول يوم في رمضان، ويأمل الجميع في بداية الشهر الفضيل، أن تنتهي أزمة الكورونا على خير، ويتمكن الأطباء من إيجاد مصل أو دواء، لمواجهة الفيروس التاجي، وبالنسبة للطعام في رمضان، فالتمر من الوجبات لأساسية، وخاصة في وقت الإفطار، فتقول الأبحاث أنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى كونه صحي، ولا يزيد من وزنك، ومتعدد الفوائد أيضًا، حيث يساعد على التعزيز من صحة المخ، والتخفيف من مشكلات الهضم مثل الإمساك، وذلك نقلًا عن موقع "Organic Facts".
عصير الليمون

عصير الليمون يحميك من الجفاف ويقوي المناعة

منذ بداية فصل الربيع، وبدأت درجات الحرارة في الارتفاع، لذا يوصى بتناول أطعمة غنية بالألياف الغذائية، التي تعزز من عمليات الشبع، وتمنح الجسم الكميات الكافية من الماء، وبالتالي تساعد في عملية الهضم، كما يوصى أيضا بشرب كميات كافية من الماء والسوائل، أما عصير الليمون، فيحتل مكانة كبيرة، لأنه يمنح الجسم الترطيب المرجو، ويحمي من الجفاف، كما أنه مضاد قوي للفيروسات والبكتيريا، وذلك لأنه غني بحمض الستريك، وفيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم، وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India".
فوائد-البيض

لماذا يتناول مرضى الكورونا البيض في الحجر الصحي؟

يعتبر البيض جزء هام من نظامنا الغذائي، فهو أحد المكونات الأساسية في وجبة الإفطار، وذلك لأنه غني بالعناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم بشكل عام، والعظام بشكل خاص، وذلك لأنه غني بالكالسيوم، وينصح بتقديمه للأطفال من ذوي العمر الصغير، من أجل بناء صحي، وفي الآونة الأخيرة، نصح خبراء التغذية بتناول البيض، باعتبارها أحد العوامل المساعدة في التعزيز من الجهاز المناعي، في وقت يهاجم فيه فيروس الكورونا جهازنا المناعي، وذلك وفقًا لما صرح به الموقع الهندي "Times Of India".
اقرأ المزيد من الأخبار
الطعام-المناسب-لجسمك (2)

للحفاظ على صحتك في رمضان.. إليك 5 نصائح فعالة

الإفراط في تناول الطعام في أثناء الإفطار خلال شهر رضمان هو أحد العادات المتبعة التي يقع فيها الكثيرون، لذا عليك أن تنتبه جيدا، للحفاظ على صحتك، وينصح الخبراء دوما بتناول الألياف الغذائية، التي تمنح الجسم الترطيب، وتزيد من معدلات الشبع، وتسهل من عملية الهضم، ويوصى أيضا بأهمية السحور، لتحمل ساعات الصيام الطويلة، بجانب شرب العصائر الطبيعية، وذلك نقلا عن موقع "Healthxchange".
تمرات

صحي للمخ والجسم..3 فوائد رائعة للتمر

أشرقت اليوم شمس أول يوم في رمضان، ويأمل الجميع في بداية الشهر الفضيل، أن تنتهي أزمة الكورونا على خير، ويتمكن الأطباء من إيجاد مصل أو دواء، لمواجهة الفيروس التاجي، وبالنسبة للطعام في رمضان، فالتمر من الوجبات لأساسية، وخاصة في وقت الإفطار، فتقول الأبحاث أنه غني بالعناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، إضافة إلى كونه صحي، ولا يزيد من وزنك، ومتعدد الفوائد أيضًا، حيث يساعد على التعزيز من صحة المخ، والتخفيف من مشكلات الهضم مثل الإمساك، وذلك نقلًا عن موقع "Organic Facts".
النوم المتقطع

لا تجعل «كورونا» يحدث خللا في جدول نومك

تغيرت العادات اليومية كثيرا بعد أزمة فيروس الكورونا، وخاصة بعد تطبيق قرارات العمل من المنزل، إذ ستجد نفسك في حيرة، لا تتمكن من تنظيم الوقت بشكل جيد، بجانب تناول طعام غير صحي، لا يحتوي على العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وبالنسبة للنوم، يقول خبراء التغذية والصحة، إن النوم تأثر كثيرا في فترة العزل الصحي، بسبب العمل من البيت والقلق والتوتر، وربما يتعرض البعض للأرق واضطرابات النوم، وعدم القدرة على التوازن، لذا لا بد من التعرف على المحفزات، للحصول على نوم صحي، وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
9be4db0eaac050dd431bb7812b4f3435b515f097

الضرر مستمر.. كورونا يغير لون الجلد إلى الأسود

ما زال خطر كوورنا يحاوطنا من كل مكان، خاصة بعد زيادة عدد الإصابات والوفيات بشكل كبير، وليس لدينا ما نفعله سوى البقاء في المنزل، لتجنب التجمعات والاختلاط، وعليك أن تعي جيدًا خطورة الوباء المستجد، إذ كشفت الدراسات أن كورونا يترك آثارا سلبية، حتى بعد الشفاء منه، وذلك ما وضحه طبيبان في الصين، إذ تحدث أحدهما عن تغير لون الجلد إلى الأسود، ونتج ذلك من تلف الكبد، لذا لا بد من اتباع الإجراءات الوقائية، وغسل اليدين جيدًا، والاهتمام بالصحة على نطاق واسع، نقلًا عن الموقع البريطاني "Mirror".
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]