مفيد للعظام والمعدة.. 4 فوائد للمشمش المجفف

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٧ ص

المشمش المجفف - صورة أرشيفية

يعتبر المشمش المجفف أحد الفواكه الشائعة في شهر رمضان، ونتناوله دائما مع التمر والتين المجفف، وغيرها من الفواكه اللذيذة، ومن حيث القيمة الغذائية، فهو غني بمعدلات عالية من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، على سبيل المثال البروتين والألياف الغذائية وفيتامين C، والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والماغنسيوم، كما يساعد في تحسين الرؤية، والتعزيز من صحة العظام، وزيادة الدورة الدموية في الجسم، وغيرها من الفوائد الصحية الأخرى، ولكن ينبغي تناوله بكميات محدودة، وذلك نقلا عن موقع "Organic Facts".

يتيمز المشمش بعدة فوائد صحية، تمنح الجسم العناصر الغذائية الهامة، التي تساعده في الحفاظ على صحته، وفيما يلي بعض منها: - يساعد المشمش على تحسين الرؤية، كما يقلل من الإجهاد التأكسدي في الشبكية، ويقلل أيضًا من فرص الإصابة بإعتام عدسة العين. - يعزز من الجهاز التنفسي بشكل كبير، حيث يساعد في تقليل التهابات