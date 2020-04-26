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عزل غرفة عناية في مستشفى بالإسماعيلية بعد اكتشاف مريض كورونا

تحرير:محمد مصباح ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه حرصا من إدارة الجامعة على مراعاة الشفافية والمصداقية، فإنه تم عرض تقرير تفصيلي عن حالة مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستشفى التخصصي، والذي تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة.
وأوضحت هجرس أن المستشفى التخصصي استقبل المريض، وكانت الحالة تعاني من أعراض تنفسية غير مطابقة للكورونا، وتم التعامل معه بإجراءات العزل في العناية المركزة، مع استخدام وسائل الحماية للفريق الطبي، وأظهرت متابعة الحالة بالتحاليل الطبية والأشعة وجود اشتباه، وتم عمل مسحه وتأكد تشخيص الحالة وتم نقلها إلى مستشفى
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طائرة- مصر -للطيران (2)

مغادرة رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا

غادرت رحلة طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني رقم 2111، اليوم الأحد، إلى فرانكفورت بألمانيا لإعادة المصريين العالقين هناك.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

بدء حجز وحدات الإسكان الفاخر إلكترونيا في 6 مدن جديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدأ، اليوم الأحد، وحتى 4 يونيو المقبل، فتح باب التسجيل إليكترونيا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
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فيروس-كورونا (1)

إخلاء المدن الجامعية من طلاب جامعة قناة السويس

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، في تصريح لها، اليوم الخميس، عن إخلاء المدن الجامعية من متعلقات الطلاب، ويأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لإخلاء المدن الجامعية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
إيطالية

إيطالية تودع مستشفى بالإسماعيلية بعد شفائها من «كورونا»

ودعت الإيطالية "موليزيا" مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين، بالتقاطها صورا تذكارية بعد تعافيها من إصابتها بفيروس كورونا المستجد. والتقطت السيدة الإيطالية صورا تذكارية مع بعض النزلاء وطاقم التمريض والاطباء معبرة عن شكرها وامتنانها لجميع القائمين علي المستشفي مودعة إياهم بـ"وردة حمراء".
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

نائب يطلق مبادرة لمراجعة امتحانات الثانوية أون لاين

أعلن النائب سليمان فضل العميري، عن تدشين مبادرة لمراجعات امتحانات الثانوية العامة "أون لاين" في جميع المواد، لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل، في ظل الأوضاع الراهنة، واستكمالا لخطة التعليم عن بعد، والخطوات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، موضحا أن المبادرة تأتي تحت رعاية محافظ مطروح، ومدير التعليم لعام بالمحافظة، وتهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية فى جميع المواد للطلاب.
جامعة-القاهرة

جامعة القاهرة تفتح تحقيقا بعد إصابات كورونا في معهد الأورام

قررت جامعة القاهرة، اليوم السبت، فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء والتمريض بالمعهد القومي للأورام بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والإطلاع على كافة التفاصيل حول الأزمة.
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