عزل غرفة عناية في مستشفى بالإسماعيلية بعد اكتشاف مريض كورونا

تحرير:محمد مصباح ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه حرصا من إدارة الجامعة على مراعاة الشفافية والمصداقية، فإنه تم عرض تقرير تفصيلي عن حالة مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستشفى التخصصي، والذي تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة.

وأوضحت هجرس أن المستشفى التخصصي استقبل المريض، وكانت الحالة تعاني من أعراض تنفسية غير مطابقة للكورونا، وتم التعامل معه بإجراءات العزل في العناية المركزة، مع استخدام وسائل الحماية للفريق الطبي، وأظهرت متابعة الحالة بالتحاليل الطبية والأشعة وجود اشتباه، وتم عمل مسحه وتأكد تشخيص الحالة وتم نقلها إلى مستشفى

وأوضحت هجرس أن المستشفى التخصصي استقبل المريض، وكانت الحالة تعاني من أعراض تنفسية غير مطابقة للكورونا، وتم التعامل معه بإجراءات العزل في العناية المركزة، مع استخدام وسائل الحماية للفريق الطبي، وأظهرت متابعة الحالة بالتحاليل الطبية والأشعة وجود اشتباه، وتم عمل مسحه وتأكد تشخيص الحالة وتم نقلها إلى مستشفى أبو خليفة.



وتابعت أنه تم عزل العناية ومسار المريض، وسيتم متابعة الفرق الطبية حسب بروتوكول وزاره الصحة للتعامل في مثل هذه الحالات.



