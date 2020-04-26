برشلونة يثير أزمة بسبب كورونا واستكمال النشاط

تحرير:محمد جمال ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص

فريق برشلونة - صورة أرشيفية

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أن نادي برشلونة يتخذ موقفا بشأن استئناف مباريات الدوري الإسباني مرة أخرى، قد ينذر بعدم استكمال البطولة هذا الموسم، وذلك بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث جاء في تقرير لصحيفة "سبورت" أن النادي الكتالوني يرفض خوض المباريات والمخاطرة بحياة أي لاعب أو مدرب أو موظف، في ظل عدم السيطرة على الوباء حتى الآن. وفي المقابل، هدد خافيير تيباس رئيس الليجا، بأن أي فريق يرفض خوض المباريات يعتبر خاسرا وستوقع عليه عقوبات.

وأضاف التقرير أن موقف برشلونة بعدم خوض المباريات حظى برد فعل إيجابي من جانب أندية الليجا، مشيرا إلى أن أكثر من نادٍ إسباني اتصل ببرشلونة لدعمه، وقد ينضم إلى مبادرة النادي الكتالوني 6 أندية على الأقل منها بلد الوليد. وأوضح أن برشلونة لا يصر على العناد مع رابطة الليجا، لكنه يشترط السيطرة على الفيروس

وأضاف التقرير أن موقف برشلونة بعدم خوض المباريات حظى برد فعل إيجابي من جانب أندية الليجا، مشيرا إلى أن أكثر من نادٍ إسباني اتصل ببرشلونة لدعمه، وقد ينضم إلى مبادرة النادي الكتالوني 6 أندية على الأقل منها بلد الوليد.



وأوضح أن برشلونة لا يصر على العناد مع رابطة الليجا، لكنه يشترط السيطرة على الفيروس أولا قبل استئناف المباريات، قائلا إن برشلونة سيجتمع خلال الساعات المقبلة لمناقشة الوضع، وإذا تبنى موقف الرفض بشكل رسمي، فإن الأندية الأخرى ستعلن تضامنها مع البارسا.



يذكر أن رابطة الليجا كانت تخطط لعودة التدريبات يوم 11 مايو المقبل، لكن تم تأجيل ذلك عدة أيام.