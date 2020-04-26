رياضة

برشلونة يثير أزمة بسبب كورونا واستكمال النشاط

تحرير:محمد جمال ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٠ ص
فريق برشلونة - صورة أرشيفية
فريق برشلونة - صورة أرشيفية
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أن نادي برشلونة يتخذ موقفا بشأن استئناف مباريات الدوري الإسباني مرة أخرى، قد ينذر بعدم استكمال البطولة هذا الموسم، وذلك بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث جاء في تقرير لصحيفة "سبورت" أن النادي الكتالوني يرفض خوض المباريات والمخاطرة بحياة أي لاعب أو مدرب أو موظف، في ظل عدم السيطرة على الوباء حتى الآن. وفي المقابل، هدد خافيير تيباس رئيس الليجا، بأن أي فريق يرفض خوض المباريات يعتبر خاسرا وستوقع عليه عقوبات.
وأضاف التقرير أن موقف برشلونة بعدم خوض المباريات حظى برد فعل إيجابي من جانب أندية الليجا، مشيرا إلى أن أكثر من نادٍ إسباني اتصل ببرشلونة لدعمه، وقد ينضم إلى مبادرة النادي الكتالوني 6 أندية على الأقل منها بلد الوليد. وأوضح أن برشلونة لا يصر على العناد مع رابطة الليجا، لكنه يشترط السيطرة على الفيروس
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حسام-الزناتى (1)

اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.
أشرف بن شرقي

حاجي: حان الوقت لرحيل بن شرقي عن الزمالك

قال مصطفى حاجي المدرب المساعد لمنتخب المغرب، أن الوقت قد حان لرحيل أشرف بن شرقي إلى ناد أوروبي، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "سبورت 24" اليوناني، مضيفا: "عندما كان في الدرجة الثانية في فرنسا، لم يكن سعيدًا، هو مازال شابا، لديه موهبة رائعة، يلعب بشكل جيد للغاية في مصر، ولكن إذا كان في رأيي يريد الصعود إلى مستوى آخر، فعليه الخروج من هناك واللعب في أوروبا." وواصل حديثه، قائلا: "إذا كانت لديه الفرصة للمجيء إلى بلدك، فلماذا لا؟ سيكون مميزًا وسيلعب بشكل جيد بالتأكيد. أود أن أراه في أوروبا، يمكنه اللعب في طرفي الهجوم، خلف المهاجم ولكن كمهاجم متأخر."
نيمار‎ (1)

موندو الإسبانية تكشف محاولات ريال مدريد لضم نيمار

كشف فاجنر ريبيرو، الوكيل السابق لأعمال نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، محاولات فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، المستميتة من أجل ضم البرازيلي لصفوف الميرينجي. نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو تصريحات وكيل نيمار حول مفاوضاته مع فلورنتينو بيريز، من أجل انتقال نيمار للريال، حيث أكد: "لقد ذهبت لمدريد مرات عديدة، لأن فلورنتينو كان يحلم بالحصول على نيمار، في العام الماضي كنت معه في مكتبه، في مايو، وأخبرني أنه لا يزال يحتفظ بحلم التعاقد مع نيمار". وأوضح ريبيرو: "لكن نيمار كان واضحًا بشأن رغبته في العودة لبرشلونة، لقد كان هدفه الرئيسي الذي يحتفظ به، حتى أنه تحدث مع أشخاص من برشلونة برغبته في استئجار منزل هناك بالفعل الصيف الماضي".
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إدين هازارد

هازارد يكشف عن أزمة يعاني منها في الحجر المنزلي

يواجه الدولي البلجيكي ايدين هازارد، نجم ريال مدريد، صعوبة بالابتعاد عن المطبخ وأكل المعجنات خلال فترة الحجر المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف الناشط الرياضي على مستوى العالم. وتحدث هازارد، في فيديو له عبر موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام"، قائلًا:": "أحاول قدر المستطاع الحفاظ على لياقتي البدنية، لكن كما تعلمون في هذه الفترة الصعبة في المنازل من الصعب تجنب الإفراط في الأكل.. أتابع يومياً نظام تمرينات منظم من النادي كي اتعافى جيداً من الاصابة".
برشلونة

في بيان رسمي.. برشلونة يرد على اتهامات الفساد

أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا، للرد على التصريحات التي أدلى بها إميلي روسود، نائب رئيس النادي، بعد ساعات قليلة من تقديم استقالته من منصبه، حيث نشر البيان عبر موقعه الرسمي، قائلًا:"في مواجهة الاتهامات الخطيرة، التي لا أساس لها التي أصدرها صباح اليوم السيد إميلي روسو، نائب رئيس النادي السابق، في مقابلات مختلفة مع وسائل الإعلام، نفى برشلونة بشكل قاطع أي عمل يمكن أن يصنف على أنه فساد، وبالتالي يحتفظ النادي بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
توني-كروس

توني كروس يواجه انتقادات شديدة في اسبانيا

تعرض الدولي الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، لموجة من الانتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية بسبب رفضه فكرة تخفيض رواتب اللاعبين في إسبانيا، في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في وفاة الآلاف من الأشخاص، كما تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، ووصفت وسائل الإعلام والجماهير النجم الألماني، بأنه غير واقعي. وقال توماس رونسيرو من صحيفة "آس" الإسبانية: "يجب عليه أن يكون واقعيا عليه، كروس أظهر أنه لا يبالي بالمكان الذي يعمل فيه ويحصل منه على الراتب".
الكسندر-شيفيرين - رئيس-الاتحاد الأوروبي (يويفا (2)

يويفا يكشف موعد عودة دوري أبطال أوروبا

أكد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا، أن الاتحاد يدرس فكرة إقامة الأدوار المتبقية في بطولة دوري أبطال أوروبا، من مباراة واحدة، مُشدداً على ضرورة إنهاء الموسم في غضون الثالث من أغسطس، جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. وبدأ سيفرين حديثه، قائلًا: "دوري أبطال أوروبا و الدوري الأوروبي يجب أن ينتهيا بحلول 3 أغسطس، هذا موقف استثنائي نعيشه، لذا نحن مرنون بخصوص التواريخ و مواعيد انطلاق المُباريات، إذا ما خفت الأزمة ربما يُمكننا البداية في تاريخ مُبكر .
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