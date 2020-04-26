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مغادرة رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص
الطيران المصري - صورة أرشيفية
الطيران المصري - صورة أرشيفية
غادرت رحلة طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني رقم 2111، اليوم الأحد، إلى فرانكفورت بألمانيا لإعادة المصريين العالقين هناك.
وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الرحلة تأتي في إطار خطة الحكومة لإعادة المصريين بألمانيا بعد تعليق رحلات الطيران، يوم 19 مارس الماضي، ضمن جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة إلى الطائرة ستعود إلى مطار مرسى علم في الساعة السادسة من مساء اليوم.

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عزل غرفة عناية في مستشفى بالإسماعيلية بعد اكتشاف مريض كورونا

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه حرصا من إدارة الجامعة على مراعاة الشفافية والمصداقية، فإنه تم عرض تقرير تفصيلي عن حالة مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المستشفى التخصصي، والذي تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة.
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بدء حجز وحدات الإسكان الفاخر إلكترونيا في 6 مدن جديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه بدأ، اليوم الأحد، وحتى 4 يونيو المقبل، فتح باب التسجيل إليكترونيا لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي، الأخير) بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، دمياط الجديدة، الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم في تملك السكن الخاص.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 45 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 45 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 40 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 40 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.
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كورونا في إسرئيل

إسرائيل تسجل 266 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 15 ألفًا و148 شخصًا. وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) اليوم السبت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 198 شخصًا بعد تسجيل 4 وفيات جديدة اليوم، من بينها ثلاثة من نزلاء دار رعاية مسنين في القدس، لافتة إلى أن هناك 130 حالتهم خطيرة، تم وضع 102 منهم على أجهزة تنفس صناعي، و99 شخصا في حالة متوسطة، و6 آلاف و159 شخصًا تعافوا من الفيروس.
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كورونا حول العالم.. مليونين و726 ألف إصابة وتجاوز الوفيات 191 ألف

أظهرت البيانات المجمعة لضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، ارتفاع عدد الإصابات به إلى أكثر من مليونين و726 حتى صباح اليوم الجمعة. وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و726الف و194 صباح اليوم الجمعة.
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ألمانيا تُوافق على أول تجربة سريرية للقاح كورونا

قالت الهيئة التنظيمية لمعهد "بول إيرليخ" (PEI)، إن ألمانيا أقرت أول تجربة سريرية للقاح محتمل لفيروس كورونا الجديد. وفي بيان صادر يوم الأربعاء، قال المعهد الطبي إن هذا التفويض هو نتيجة "تقييم دقيق لملف المخاطر/الفوائد المحتملة للقاح المرشح". وطوّر اللقاح المحتمل، المسمى BNT162، من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech بالتعاون مع شركة Pfizer العملاقة للأدوية في الولايات المتحدة. ويجري التخطيط أيضا لاختبارات لقاح BNT162 في الولايات المتحدة، وستبدأ عندما يتم الحصول على الموافقة التنظيمية للاختبار البشري هناك.
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اليوم.. عودة المصريين العالقين بالرياض إلى مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، إحدى رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، كرحلة استثنائية قادمة من العاصمة السعودية الرياض، تقل على متنها أكثر من 300 مصري عالق، في ظل ظروف تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتعد الرحلة هى الثانية ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، إذ وصلت، أمس الثلاثاء، أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكبا عالقين في لبنان.
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