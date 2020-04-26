مغادرة رحلة جوية لإعادة المصريين العالقين في ألمانيا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٢ ص

الطيران المصري - صورة أرشيفية

غادرت رحلة طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني رقم 2111، اليوم الأحد، إلى فرانكفورت بألمانيا لإعادة المصريين العالقين هناك.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الرحلة تأتي في إطار خطة الحكومة لإعادة المصريين بألمانيا بعد تعليق رحلات الطيران، يوم 19 مارس الماضي، ضمن جهود الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مشيرة إلى الطائرة ستعود إلى مطار مرسى علم في الساعة السادسة من مساء اليوم.



