روسيا تجري أكثر من 2.8 مليون اختبار للكشف عن كورونا

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

اختبارات كورونا

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن إجراء 156 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أمس السبت، لتتخطى بذلك الحصيلة 2.8 مليون عملية فحص، مضيفة أن 173 ألف شخص في روسيا يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه في إصابتهم بالفيروس، وتأتي روسيا في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد فحوصات "كورونا" بعد الولايات المتحدة، التي أعلنت أمس عن إجرائها ما يزيد عن 5 ملايين اختبار. وفي سياق متصل، كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، الجهات المعنية بإعداد مقترحاتها للوقاية من كورونا حتى نهاية أبريل الجاري.

يأتي ذلك تمهيدا للرفع التدريجي للقيود المفروضة على قطاع الأعمال، كما كلف وزارات العمل والتنمية الاقتصادية والصحة وهيئة حماية حقوق المستهلك بإعداد مقترحات منسقة ومشروعات قرارات ذات شأن. وورد في بيان نشر على موقع الحكومة الروسية أن الخطة تشمل نشاط بعض الشركات والمشروعات الفردية، كما كلف ميشوستين هيئة