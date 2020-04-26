اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

تحرير:محمد جمال ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص

حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات - صورة أرشيفية

قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.

وكان الزمالك قد رفض الذهاب إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي، مؤكدا أن الأحوال الجوية بجانب تعطل الحافلة منعته من الوصول، لكن اتحاد الكرة اعتبر الزمالك خاسرا بهدفين دون رد، بجانب خصم 3 نقاط من رصيده. وأشار الزناتي إلى أن حالة مشابهة حدثت من قبل في أوكرانيا عام 2013، في مباراة بين دنيبرو وأوديسا، ولم تستطع