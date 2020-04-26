رياضة

اتحاد الكرة: الزمالك لا يملك حق مقاضتنا بسبب القمة

تحرير:محمد جمال ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٣ ص
حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات - صورة أرشيفية
حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات - صورة أرشيفية
قال حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، في تصريحات تليفزيونية، إن الزمالك لا يستطيع مقاضاة اتحاد الكرة للحصول على نقاط مباراة القمة التي رفض خوضها أمام الأهلي، إذ أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي باتحاد الكرة لا تسمح للأندية باللجوء للمحاكم العادية، كما أن مادة 59 من لائحة فض النزاعات بالفيفا تلزم الاتحادات الأهلية بإدراج هذا البند، وأن الزمالك ليس لديه أي سند للجوء للمحكمة الرياضية في هذا الأمر.
وكان الزمالك قد رفض الذهاب إلى ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي، مؤكدا أن الأحوال الجوية بجانب تعطل الحافلة منعته من الوصول، لكن اتحاد الكرة اعتبر الزمالك خاسرا بهدفين دون رد، بجانب خصم 3 نقاط من رصيده. وأشار الزناتي إلى أن حالة مشابهة حدثت من قبل في أوكرانيا عام 2013، في مباراة بين دنيبرو وأوديسا، ولم تستطع
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برشلونة

برشلونة يثير أزمة بسبب كورونا واستكمال النشاط

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أن نادي برشلونة يتخذ موقفا بشأن استئناف مباريات الدوري الإسباني مرة أخرى، قد ينذر بعدم استكمال البطولة هذا الموسم، وذلك بعد توقف النشاط بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث جاء في تقرير لصحيفة "سبورت" أن النادي الكتالوني يرفض خوض المباريات والمخاطرة بحياة أي لاعب أو مدرب أو موظف، في ظل عدم السيطرة على الوباء حتى الآن. وفي المقابل، هدد خافيير تيباس رئيس الليجا، بأن أي فريق يرفض خوض المباريات يعتبر خاسرا وستوقع عليه عقوبات.
أشرف بن شرقي

حاجي: حان الوقت لرحيل بن شرقي عن الزمالك

قال مصطفى حاجي المدرب المساعد لمنتخب المغرب، أن الوقت قد حان لرحيل أشرف بن شرقي إلى ناد أوروبي، جاء ذلك في تصريحاته لموقع "سبورت 24" اليوناني، مضيفا: "عندما كان في الدرجة الثانية في فرنسا، لم يكن سعيدًا، هو مازال شابا، لديه موهبة رائعة، يلعب بشكل جيد للغاية في مصر، ولكن إذا كان في رأيي يريد الصعود إلى مستوى آخر، فعليه الخروج من هناك واللعب في أوروبا." وواصل حديثه، قائلا: "إذا كانت لديه الفرصة للمجيء إلى بلدك، فلماذا لا؟ سيكون مميزًا وسيلعب بشكل جيد بالتأكيد. أود أن أراه في أوروبا، يمكنه اللعب في طرفي الهجوم، خلف المهاجم ولكن كمهاجم متأخر."
نيمار‎ (1)

موندو الإسبانية تكشف محاولات ريال مدريد لضم نيمار

كشف فاجنر ريبيرو، الوكيل السابق لأعمال نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، محاولات فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، المستميتة من أجل ضم البرازيلي لصفوف الميرينجي. نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو تصريحات وكيل نيمار حول مفاوضاته مع فلورنتينو بيريز، من أجل انتقال نيمار للريال، حيث أكد: "لقد ذهبت لمدريد مرات عديدة، لأن فلورنتينو كان يحلم بالحصول على نيمار، في العام الماضي كنت معه في مكتبه، في مايو، وأخبرني أنه لا يزال يحتفظ بحلم التعاقد مع نيمار". وأوضح ريبيرو: "لكن نيمار كان واضحًا بشأن رغبته في العودة لبرشلونة، لقد كان هدفه الرئيسي الذي يحتفظ به، حتى أنه تحدث مع أشخاص من برشلونة برغبته في استئجار منزل هناك بالفعل الصيف الماضي".
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رضا-عبد العال

رضا عبد العال: وليد سليمان يتعمد إيذاء منافسيه

طالب رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، بإبعاد بعض الأسماء عن خوض انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، إذ أن مجلس الجبلاية السابق برئاسة هاني أبو ريدة، لا يستحق الترشح من جديد لانتخابات اتحاد الكرة، مضيفا: "الجميع فقد الثقة في اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة حاليا، لأن ترشح هؤلاء منذ البداية كان بتوصية من أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للفيفا، ويجب ضخ دماء جديدة في إدارة اتحاد الكرة، أرفض نغمة أنني أهاجم الاتحاد لعدم منحي منصب بمنتخبات الشباب والناشئين وأقول لهم اعتبروني اعتزلت التدريب وردوا على اتهاماتي".
اتحاد-الكرة (1)

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة يكشف مصير بطولة الكأس

أكد وليد العطار، القائم بأعمال المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أنه لم يتم تحديد مصير بطولة كأس مصر حتى الآن، جاء في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، مساء اليوم الإثنين، قائلا:"ما تردد عن وجود استقرار بشأن إلغاء بطولة كأس مصر، غير صحيح على الإطلاق، لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن". وواصل العطار تصريحاته، قائلا: "وضعنا أكثر من سيناريو لاستكمال الموسم الكروي خلال الفترة المقبلة، يتحكم موعد استئناف النشاط الرياضي في مصير بطولة الكأس".
حسنى-عبد ربه (2)

حسني عبد ربه يكشف حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة

أكد حسني عبد ربه، لاعب نادي الإسماعيلي والمنتخب المصري السابق، إنه اعتزل بسبب مؤامرات ضده، داخل النادي، جاء ذلك في تصريحات عبر برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع على قناة نادي الزمالك، قائلًا: "اعتزلت بسبب مؤامرة ضدي في النادي، وبسبب احترامي لأدائي في الملعب، وشعرت بأني غير مرغوب في النادي لذا فضلت الاعتزال". وواصل عبد ربه حديثه، قائلًا: "كنت العب أساسيًا مع جميع المدربين الأجانب للإسماعيلي، وأول مدرب مصري جاء لتدريب الإسماعيلي جلست احتياطيًا معه وكان يأخد تعليمات من أشخاص بعينهم، طول عمري عايش بأدائي في الملعب ولعبت في الإسماعيلي وتمسكت به".
عصام-الحضري

الحضري يستعين بطارق حامد لمصالحة جماهير الزمالك

وجه عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رسالة إلى جماهير نادي الزمالك، التي أبدت غضبها بسبب التصريحات التي أدلى بها، خلال ظهوره في حوار تليفزيوني، مع إحدى القنوات الفضائية، حيث ظهر الحضري في مقطع فيديو نشرهمساء اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ويظهر معه طارق حامد لاعب الأبيض، وتحدث حارس الفراعنة السابق، قائلًا: " بعض الناس حورت كلام بيني وبين جماهير نادي الزمالك، وطارق حامد هو الذي بادر بعمل مبادرة صلح بيني وبين جماهير نادي الزمالك".
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