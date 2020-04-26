البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أول جلسات شهر رمضان، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و250 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 1172 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1105 نقطة.