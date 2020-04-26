البورصة تصعد بمستهل التعاملات ومؤشرها الرئيسي يرتفع
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٩ ص
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الأحد، أول جلسات شهر رمضان، على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10 آلاف و250 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليصل إلى مستوى 1172 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1105 نقطة.
واختتمت البورصة تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 11.24 مليار جنيه، مسجلا 555.389 مليار جنيه.