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الجزائر تعيد فتح المتاجر لتخفيف آثار أزمة «كورونا»

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص
الجزائر - صورة أرشيفية
الجزائر - صورة أرشيفية
أعلنت الجزائر عن السماح لبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية بإعادة فتح أبوابها وذلك للحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضمت قائمة القطاعات والمحلات التي ستعود إلى العمل العديد من النشاطات التجارية ومن بينها سيارات الأجرة ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة وتجارة الأثاث، وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لوفيات كورونا بـ 419 حالة وفاة من بين 3 آلاف و256 حالة إصابة، فيما بلغ غجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1479 حالة.
يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها. وبدأت السلطات الجزائرية، يوم 5 أبريل الجاري، تطبيق حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحا في كافة
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الملك سلمان بن عبد العزيز

السعودية ترفع الحظر جزئيا باستثناء المناطق المعزولة

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، ورغبة منه في التخفيف عن المواطنين والمقيمين، صدر أمر برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة.
تدابير أمنية في اليمن

المجلس الانتقالي في جنوب اليمن يعلن الحكم الذاتي

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أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان بالعراق، اليوم السبت، عن تسجيل أول إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 13 يوما في محافظة أربيل.
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 26 حالة، قائلا إن هذا التطور يستلزم ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي كأحد أهم الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس. وأكد المركز، في بيان سابق، أن 15 حالة لازالت تتلقى العلاج، وأن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس تسلم، أول من أمس الأحد، 11 عينة للكشف عن الفيروس، وكانت نتائج جميع العينات سلبية.
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

إسبانيا تسمح لمئات الآلاف بالعودة إلى أعمالهم

شهدت إسبانيا اليوم الإثنين السماح لمئات الآلاف من الأشخاص بالعودة إلى أعمالهم للمرة الأولى منذ قيام الحكومة بفرض الإغلاق للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد. وتم السماح للأفراد في المناطق الإسبانية التي لا يعد اثنين عيد الفصح بها عطلة رسمية بمغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل، ما يمثل تخفيفا طفيفا للإغلاق المطبّق منذ الشهر الماضي. وبحسب تقديرات وسائل الإعلام، فقد عاد نحو 300 ألف شخص إلى أعمالهم في العاصمة مدريد. وقبل اليوم، كان يُسمح فقط للعاملين في وظائف تعد أساسية بالعمل من مقار أعمالهم.
ابى-احمد-على-النائب العام-الإثيوبي (3)

إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بسبب تفشي وباء كورونا

أعلنت إثيوبيا اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور، ونشر رئيس الوزراء أبي أحمد، اليوم على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها: "أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ بسبب تفاقم الوباء". وسجلت إثيوبيا في المجمل 43 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد، وقالت وزيرة الصحة، ليا تاديسي، إن بلادها سجلت أول حالة وفاة، وهي لامرأة عمرها 60 عاماـ كانت تتلقى العلاج داخل مستشفى بالعاصمة أديس أبابا منذ 31 مارس.
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كبار ضباط جيش الجزائر يتبرعون برواتبهم بسبب كورونا

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