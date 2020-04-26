الجزائر تعيد فتح المتاجر لتخفيف آثار أزمة «كورونا»

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٠ ص

الجزائر - صورة أرشيفية

أعلنت الجزائر عن السماح لبعض النشاطات الاقتصادية والتجارية بإعادة فتح أبوابها وذلك للحد من الأثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وضمت قائمة القطاعات والمحلات التي ستعود إلى العمل العديد من النشاطات التجارية ومن بينها سيارات الأجرة ومحلات الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وصالونات الحلاقة وتجارة الأثاث، وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا لوفيات كورونا بـ 419 حالة وفاة من بين 3 آلاف و256 حالة إصابة، فيما بلغ غجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 1479 حالة.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها. وبدأت السلطات الجزائرية، يوم 5 أبريل الجاري، تطبيق حظر التجوال الجزئي من الساعة السابعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحا في كافة