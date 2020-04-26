جريمة

«ثاني مرة».. ضبط 22 متهما تصدوا لحملة إزالة بالخانكة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م
حملة إزالة - صورة أرشيفية
حملة إزالة - صورة أرشيفية
ألقت قوات الأمن القبض على 22 متهما، حاولوا التصدي لقوات تنفيذ إزالات لتعديات على أملاك الدولة وكذلك حالات بناء على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وجار إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال أعمال الإزالة. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، على عدم السماح بأي محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات، والتي تتم وفقا للضوابط القانونية، كما سبق وحذرت النيابة العامة، في بيان سابق لها، من تلك النوعية من الجرائم التي تضر بالأمن العام.
وتعد هذه المرة الثانية، خلال شهر أبريل الجاري، التي يتصدي فيها متهمون بمركز الخانكة، لحملات إزالة، إذ سبق وأمرت النيابة العامة، منتصف الشهر الجاري، بحبس 26 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم يتصدون لحملة إزالة. ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب عمل إرهابي واستخدامهم القوة والعنف والتهديد والترويع،
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المخدرة

ضبط 8 قضايا اتجار في المخدرات و9 قطع أسلحة بميت غمر

القضاء على البؤر الإجرامية، وجرائم حيازة الأسلحة النارية والذخيرة الحية، والاتجار فيهما، وكذلك ضبط تجار المواد المخدرة ومروجي تلك السموم على الشباب والمراهقين، هو هدف الأجهزة الأمنية، للوصول إلى مجتمع نظيف من جرائم الإفساد تلك، وبموجب ذلك شن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع قوات مديرية أمن الدقهلية، حملة أمنية مكبرة، بمشاركة إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، واستهدفت الحملة بؤر إجرامية بدائرة مركز شرطة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية.
حبس-كلابشات

إخلاء سبيل 20 متهما في مسيرة «الكعبة المجسمة» بالإسكندرية

أصدرت نيابة محرم بك، بمحافظة الإسكندرية، قرارها بشأن المشاركين فى مسيرة "زفة الكعبة"، بمنطقة محرم بك، مساء اليوم السبت، حيث قررت النيابة إخلاء سبيل 20 متهما شاركوا في المسيرة الليلة الأولى احتفالاً بتصميم نموذج مجسم للكعبة وذلك بكفالة مالية قدرها 500 جنيه، لكل منهم، على ذمة قضايا، لاتهامهم، بالتجمهر وعدم الالتزام بقرارات الدولة الرامية للحفاظ على صحة المواطنين. وصدر القرار تحت إشراف المستشار محمود العايش المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية.
جثة

«مش هترجعي لجوزك».. ربة منزل تقتل أمها في نهار رمضان بالإسماعيلية

تجردت ابنة من مشاعر الإنسانية وصلة والرحم، وتعدت على والدتها المسنة في نهار شهر رمضان الكريم، وطعنتها بسبب عدم رغبة الأم لعود ابنتها إلى طليقها نظرًا لوجود مشاكل بينهما. تلقى اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، إخطارًا من الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة فى العقد السادس من العمر بها طعنات داخل منزلها بقرية عين غصين بدائرة مركز الإسماعيلية، على الفور انتقل النقباء حسن رضوان ومحمد جبر وعمر الطحاوي وكلاء المباحث وتبين من الفحص والمعاينة لفريق البحث أن وراء ارتكاب الجريمة ابنة المجنى عليها 35 عامًا ربة منزل.
حملة-امنية

بالأرقام.. حصيلة مداهمة بؤرتي المنزلة والسحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام، واستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".
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سناكس

«سناكس الخطر»..ضبط 5 أطنان مواد خام بمصنع بالقليوبية

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتحت إشراف اللواء محمود توفيق، وجه ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة؛ استهدفت ضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية البيئة ضبط 15 ألف عبوة مقرمشات منتج نهائي ، 440 كيلو جرام مقرمشات، 5 أطنان مواد خام) غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات.
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حملات الإزالة تضرب التعديات على أراضي الدولة

نفذت أجهزة الأمن العديد من قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات والجرائم، ففي مديرية أمن أسيوط نفذت القوات 56 قرار إزالة تعديات، وكذلك تم تنفيذ حملات مماثلة في محافظة بني سويف، وفي مركز القرين بمحافظة الشرقية، وفي محاقظة الغربية، كما تم استهداف مخالفات مركز شرطة المحلة الكبرى.
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السيطرة على حريقين في «مصنع ومغلق أخشاب» بالقليوبية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق إندلع في مغلق أخشاب، بجوار الطريق الدائري، بدائرة مركز الخانكة. الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق في مغلق أخشاب، ودفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، وأسفر الحريق عن إحتراق حوالي 20 مترًا من الأخشاب. وكشفت المعاينة الأولية لرجال المباحث الجنائية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.
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القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة

ألقت قوات الشرطة القبض على 22 شخصا حاولوا منع تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز الخانكة بالقليوبية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإستكمال أعمال الإزالة، وتؤكد وزارة الداخلية على عدم السماح بأية محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات والتى تتم وفقاً للضوابط القانونية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي لمخالفات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق مبدأ الردع العام للخارجين على القانون، وعدم التهاون مع المخالفين وفقا للقانون.
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