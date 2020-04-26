«ثاني مرة».. ضبط 22 متهما تصدوا لحملة إزالة بالخانكة

٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٣ م

حملة إزالة - صورة أرشيفية

ألقت قوات الأمن القبض على 22 متهما، حاولوا التصدي لقوات تنفيذ إزالات لتعديات على أملاك الدولة وكذلك حالات بناء على الأراضي الزراعية بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وجار إحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال أعمال الإزالة. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، على عدم السماح بأي محاولات لعرقلة تنفيذ إزالة التعديات، والتي تتم وفقا للضوابط القانونية، كما سبق وحذرت النيابة العامة، في بيان سابق لها، من تلك النوعية من الجرائم التي تضر بالأمن العام.

وتعد هذه المرة الثانية، خلال شهر أبريل الجاري، التي يتصدي فيها متهمون بمركز الخانكة، لحملات إزالة، إذ سبق وأمرت النيابة العامة، منتصف الشهر الجاري، بحبس 26 شخصا 15 يوما على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهم يتصدون لحملة إزالة. ونسبت النيابة للمتهمين ارتكاب عمل إرهابي واستخدامهم القوة والعنف والتهديد والترويع،