فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تداول أنباء عن وفاة أحمد بدير.. وإيهاب فهمي ينفي

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م
أحمد بدير - صورة أرشيفية
أحمد بدير - صورة أرشيفية
انتشرت شائعة بشأن وفاة الفنان أحمد بدير، وروج مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الخبر، ومن المثير للدهشة أن بعض الصفحات الفنية تداولت الخبر، مثل تلك المنسوبة إلى محمد لطفي، وكتبت: "البقاء والدوام لله أحمد بدير في ذمة ربنا"، لكن نف الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الخبر، خلال تصريحات صحفية، وأكد أنها مجرد شائعة.

يذكر أن بدير يشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل "يا أنا يا جدو"، من بطولة سارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتي، من تأليف فتحي الجندي، وإخراج عادل الأعصر.

وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، إذ يرغب حفيد أحد الأثرياء في الزواج من بنت فقيرة، ويعرض المسلسل على قناة المحور في الساعة الثامنة مساءً.

محمد-رمضان

محمد رمضان يثير غضب متابعيه بعد تمزيق جواز سفره المصري

مشهد صادم شهدته الحلقة الأولى من مسلسل "لبرنس" لمحمد رمضان الذي يجسد شخصية "رضوان البرنس" صنايعي سمكرة ودوكو بورشة والده، «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، عندما قام بتمزيق جواز السفر المصري وإلقاءه على الأرض نزولا على رغبة والده في عدم تركه بمفرده في الورشة وسفره خارج مصر تنازل عن طموحه بالسفر خارج مصر، والبقاء في الورشة، المشهد أثار غضب الكثيرين، واعتبروه إهانة واساءة لكل المصريين.
امير-كرارة

صراع التريند.. النهاية والاختيار في الصدارة

في غضون ساعات وعقب عرض الحلقات الأولى تصدرت مسلسلات تريند مواقع التواصل الاجتماعي كان من بينهم مسلسل" الاختيار"، إذ خطف الانظار له بعد دقائق من عرض الحلقة الأولى، وتصدر "تريند" تويتر، وأعلن أمير كرارة عن سعادته بتصدر مسلسله المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة على اليوتيوب، وتدور أحداثه عن قصة الوفاء والخيانة، ويجسد النجم ب«أمير كرارة»، دور الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين «مربع البرث»، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي.
احمد-العوضى-من-مسلسل-ياسر-جلال

بعد تجسيد دور عشماوي.. الجمهور يحذر أحمد العوضي

لا تزال حالة الغضب التي أثارها الإرهابي هشام عشماوي تسيطر على المواطنين في الشارع المصري، وهو ما ظهر جليا في انفعالات المشاهدين مع المسلسل، حيث ظهرت حالة من الحب والفخر تجاه شخصية الشهيد أحمد المنسي، يقابلها حالة من السخط والغضب تجاه شخصية عشماوي. ومن هذا المنطلق واجه الفنان أحمد العوضي موجه من التحذيرات الكوميدية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في أولى حلقات المسلسل والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابي هشام عشماوي الذي تم إعدامه في مطلع الشهر الماضي.
اقرأ المزيد من الأخبار
اياد-نصار

«محمد حسني مبارك»00 في أول حلقات مسلسل ليالينا 80

تألقت جميع مسلسلات رمضان بالأمس في أولى الحلقات على الشاشات المصرية، وكان رد الفعل واضح بشكل كبير، اتجاه بعض المسلسلات، ومن بينهم مسلسل "ليالينا80"، للنجم إياد نصار، الذي ظهرت فيه لحظات تاريخية لاغتيال الرئيس محمد أنور السادات، وكان للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ظهور بارز، وحتى الآن يواصل النجم إياد نصار تصوير مشاهده في المسلسل، بحي عماد الدين في مدنية الإنتاج الإعلامى، وسينتهي التصوير خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم، والمقرر عرضه على قناة CBC الساعة 8 مساءً.
يوسف-الشريف (2)

«النهاية».. تريند على موقع تويتر في أولى حلقاته

انطلق أمس المارثون الرمضاني، وبدأت عيون المشاهدين في تحليل المسلسلات، ومن أبرز الحلقات التي نالت دهشة الجميع مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف، ستشعر وكأنك سافرت بالزمن إلى 2120، حيث يعرض الحياة في المستقبل، وتعتبر هذه النوعية من الأعمال، هي الأولى على الشاشات المصرية، الأمر الذي جعل المسلسل يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة توتير"، ومن الواضح أن الحلقات القادمة، ستشهد أحداث غير متوقعة، فتمكن يوسف الشريف من استخدام التكنولوجيا في شيء إيجابي، بمساعدة طاقم العمل.
محمد هنيدى

كنز مأمون المأذون.. هنيدي يقدم مسلسلا إذاعيا برمضان

يشارك النجم محمد هنيدي، في موسم رمضان هذا العام، بمسلسل "كنز مأمون المأذون"، وتعبتر هذه هي المرة الخامسة على التوالي لهنيدي، إذ شارك في عام 2018 بمسلسل "لحن بتلو"، و"البخيل هو أنا" عام 2017، و"سبع لفات" في 2016، وفي العام الماضي كان مسلسل "شيف الحارة" آخر ما قدمه، وحقق نجاحا كبيرا.
دنيا- سمير- غانم

دنيا سمير غانم تستعد لعيد الفطر بفيلم «تسليم أهالي»

بينما يتنافس الفنانون الآن للانتهاء من تصوير مسلسلات رمضان 2020، كانت دنيا سمير غانم تستعد لتطل على جمهورها بفيلم "تسليم أهالي"، وذلك بعد غياب استمر 3 سنوات عن دور السينما.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]