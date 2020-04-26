تداول أنباء عن وفاة أحمد بدير.. وإيهاب فهمي ينفي

تحرير:إسراء سليمان ٢٦ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٩ م

انتشرت شائعة بشأن وفاة الفنان أحمد بدير، وروج مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي الخبر، ومن المثير للدهشة أن بعض الصفحات الفنية تداولت الخبر، مثل تلك المنسوبة إلى محمد لطفي، وكتبت: "البقاء والدوام لله أحمد بدير في ذمة ربنا"، لكن نف الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الخبر، خلال تصريحات صحفية، وأكد أنها مجرد شائعة.

يذكر أن بدير يشارك في الماراثون الرمضاني بمسلسل "يا أنا يا جدو"، من بطولة سارة سلامة وطارق صبرى ومحمد نجاتي، من تأليف فتحي الجندي، وإخراج عادل الأعصر.

وتدور الأحداث حول إطار كوميدي، إذ يرغب حفيد أحد الأثرياء في الزواج من بنت فقيرة، ويعرض المسلسل على قناة المحور في الساعة الثامنة مساءً.